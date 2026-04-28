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LaLiga festeja “golpe recorde” contra a IPTV ilegal

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Oraxulo says:
    28 de Abril de 2026 às 09:33

    Era uma questão de tempo, agora é estar atento que irá surgir outra opção, isto já dura há decadas…

    Responder
  2. Quem pode, pode says:
    28 de Abril de 2026 às 09:34

    Sem interesse em futebol, negócio de milhões que o popular nunca consegue ganhar, uma afronta a quem ganha o ordenado mínimo. Podiam fechar todos os canais piratas de IPTV que não tinha problema nenhum

    Responder
  3. Nelson says:
    28 de Abril de 2026 às 09:58

    Só por curiosidade, alguém sabe quanto se paga em Espanha para ver os jogos da La Liga? Gostava de comparar com o que nós temos que pagar à Sport TV.

    Responder

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