Cibersegurança: A sua empresa tem um plano de Disaster Recovery?

Num mundo cada vez mais dependente da tecnologia, falhas de sistemas, ataques de ransomware, erros humanos ou até desastres naturais podem comprometer seriamente a operação de qualquer organização. A sua empresa tem um plano de Disaster Recovery?

O Disaster Recovery Plan (DRP), ou Plano de Recuperação de Desastres, é uma estratégia essencial para garantir que uma empresa consegue recuperar rapidamente os seus sistemas críticos, dados e operações após um incidente.

Mas em que consiste um Plano de Disaster Recovery?

Um DRP é um conjunto estruturado de políticas, procedimentos e ferramentas que permite restaurar infraestruturas tecnológicas e serviços essenciais após uma interrupção inesperada.

Na prática, este plano pode incluir:

Cópias de segurança regulares

Sistemas redundantes

Recuperação em cloud

Procedimentos de resposta a incidentes

Testes periódicos

Definição de responsabilidades

O objetivo principal é reduzir o tempo de inatividade e minimizar perdas financeiras, operacionais e reputacionais.

Muitas empresas continuam a subestimar o impacto de uma falha tecnológica. Um único incidente pode resultar em:

Perda de dados críticos

Interrupção de serviços

Penalizações legais (ex.: RGPD)

Danos reputacionais

Perdas financeiras elevadas

RTO e RPO: dois conceitos fundamentais

Ao desenvolver um DRP, existem dois indicadores essenciais:

RTO (Recovery Time Objective) Tempo máximo aceitável para restaurar operações após um desastre.

RPO (Recovery Point Objective) Quantidade máxima de dados que a empresa pode perder sem impacto crítico.



Por exemplo:

RTO: 4 horas

RPO: 30 minutos

Isto significa que os sistemas devem voltar a funcionar em até 4 horas e que apenas 30 minutos de dados podem ser perdidos.

As soluções modernas de disaster recovery recorrem cada vez mais à cloud. Serviços como Disaster Recovery as a Service (DRaaS) têm vindo a tornar esta capacidade acessível até para PME.

Um Plano de Disaster Recovery robusto pode ser o fator decisivo entre uma recuperação rápida ou uma crise prolongada. Na cibersegurança, não basta evitar ataques, é preciso garantir que a organização consegue recuperar quando eles acontecem.