É cliente CGD? Site e app sem serviço não permitem acesso às contas
É cliente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e não está a conseguir aceder online ao seu banco? Tanto o serviço Web como a app estão sem serviço, não permitindo o acesso às contas e outros dados dos clientes.
Vários clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estão esta manhã a reportar dificuldades no acesso às suas contas, tanto através do site oficial como da aplicação móvel. Em muitos casos, o serviço apresenta mensagens de erro ou simplesmente não permite autenticação.
Depois das mais recentes atualizações, o site a app do da CGD têm apresentado vários problemas. Hoje, o site e app estão mesmo sem serviço.
No portal Down Detector são já vários os clientes que reportaram a situação.
Este não é um episódio isolado. Ao longo dos últimos anos, têm sido registadas várias situações semelhantes em que os serviços digitais da CGD ficam temporariamente indisponíveis, afetando o acesso a contas e operações bancárias.
Na maioria dos casos, o funcionamento é restabelecido ao fim de algumas horas, sem impacto permanente para os clientes.
A indisponibilidade simultânea do site e da app da CGD indica um problema generalizado nos serviços digitais do banco. Para já, resta aguardar por uma reposição do serviço.
Atualização: O serviço já se encontra operacional.
Pelo menos na App estou a aceder, mas eu ainda não fiz update para a ultima versão…
Seja como for é vergonhoso estas coisas serem sistemáticas, o que vale é que uma pessoa tem sempre alternativas, coitados daqueles que não teem…
A CGD já é tipico disso, acontece com alguma frequência ser dificil aceder a app pelo menos.
Tenho algumas contas na caixa e é muito, mas muito raro ter algum problema na app. Diria que em em cada 100 vezes que quero usar numa vez tenho algum tipo de problema.
A App deixa muito a desejar comparada com outras apps de bancos, mas isso é outra história.
Já a app gov.pt (é outro assunto, eu sei) em cada 100 vezes que quero usar/actualizar, numa vez consigo! É mesmo vergonhoso!