É cliente CGD? Site e app sem serviço não permitem acesso às contas

É cliente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e não está a conseguir aceder online ao seu banco? Tanto o serviço Web como a app estão sem serviço, não permitindo o acesso às contas e outros dados dos clientes.

Vários clientes da Caixa Geral de Depósitos (CGD) estão esta manhã a reportar dificuldades no acesso às suas contas, tanto através do site oficial como da aplicação móvel. Em muitos casos, o serviço apresenta mensagens de erro ou simplesmente não permite autenticação.

Depois das mais recentes atualizações, o site a app do da CGD têm apresentado vários problemas. Hoje, o site e app estão mesmo sem serviço.

No portal Down Detector são já vários os clientes que reportaram a situação.

Este não é um episódio isolado. Ao longo dos últimos anos, têm sido registadas várias situações semelhantes em que os serviços digitais da CGD ficam temporariamente indisponíveis, afetando o acesso a contas e operações bancárias.

Na maioria dos casos, o funcionamento é restabelecido ao fim de algumas horas, sem impacto permanente para os clientes.

A indisponibilidade simultânea do site e da app da CGD indica um problema generalizado nos serviços digitais do banco. Para já, resta aguardar por uma reposição do serviço.

Atualização: O serviço já se encontra operacional.