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É cliente CGD? Site e app sem serviço não permitem acesso às contas

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Autor: Pplware

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  1. Oraxulo says:
    28 de Abril de 2026 às 09:30

    Pelo menos na App estou a aceder, mas eu ainda não fiz update para a ultima versão…

    Seja como for é vergonhoso estas coisas serem sistemáticas, o que vale é que uma pessoa tem sempre alternativas, coitados daqueles que não teem…

    Responder
  2. Luis Henrique Silva says:
    28 de Abril de 2026 às 09:30

    A CGD já é tipico disso, acontece com alguma frequência ser dificil aceder a app pelo menos.

    Responder
    • Hugo Nabais says:
      28 de Abril de 2026 às 10:17

      Tenho algumas contas na caixa e é muito, mas muito raro ter algum problema na app. Diria que em em cada 100 vezes que quero usar numa vez tenho algum tipo de problema.
      A App deixa muito a desejar comparada com outras apps de bancos, mas isso é outra história.
      Já a app gov.pt (é outro assunto, eu sei) em cada 100 vezes que quero usar/actualizar, numa vez consigo! É mesmo vergonhoso!

      Responder

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