Segurança Social: saiba em que dias de maio vai receber as prestações

A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para este mês de maio de 2026.

Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.

Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.

Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.

Segurança Social: mês de maio de 2026

4 de maio — Doença Profissional (pensões e subsídios)

7 de maio — Apoio às rendas

8 de maio — Pensões, Complemento Solidário para Idosos (CSI), Prestação Social para a Inclusão (PSI) e Reembolso de Despesas de Funeral

15 de maio — Prestações familiares (Abono de Família) + 1.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social

21 de maio — Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores

22 de maio — Rendimento Social de Inserção (RSI), Fundo de Garantia Salarial e Subsídio por Suspensão da Atividade Cultural

28 de maio — 2.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social + Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal

Em suma, o calendário de pagamentos da Segurança Social desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.

A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.