Segurança Social: saiba em que dias de maio vai receber as prestações
A Segurança Social publica mensalmente o calendário de pagamentos das suas prestações, que inclui pensões, subsídios e apoios sociais. Conheça as datas para este mês de maio de 2026.
Todos os meses, milhares de portugueses aguardam as datas de pagamento da Segurança Social, fundamentais para a gestão do orçamento familiar.
Pensões, subsídios e outros apoios sociais seguem um calendário regular definido pela instituição, que é atualizado no início de cada mês.
Saber quando cada prestação é depositada, seja uma pensão de reforma, um subsídio de desemprego ou o rendimento social de inserção, permite aos beneficiários planear despesas, compromissos e prioridades financeiras com maior segurança e tranquilidade.
Segurança Social: mês de maio de 2026
- 4 de maio — Doença Profissional (pensões e subsídios)
- 7 de maio — Apoio às rendas
- 8 de maio — Pensões, Complemento Solidário para Idosos (CSI), Prestação Social para a Inclusão (PSI) e Reembolso de Despesas de Funeral
- 15 de maio — Prestações familiares (Abono de Família) + 1.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social
- 21 de maio — Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores
- 22 de maio — Rendimento Social de Inserção (RSI), Fundo de Garantia Salarial e Subsídio por Suspensão da Atividade Cultural
- 28 de maio — 2.º pagamento de desemprego, doença, parentalidade e ação social + Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal
Em suma, o calendário de pagamentos da Segurança Social desempenha um papel crucial na estabilidade financeira de milhões de portugueses.
A previsibilidade das datas, especialmente no que respeita a pensões e subsídios, permite um planeamento mais eficaz das despesas do dia a dia e ajuda a prevenir situações de dificuldade económica.