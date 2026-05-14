Alojamento Web com 90% de desconto: Aproveitem!

Quando vemos “até 90% de desconto” em alojamento web, a reação natural costuma ser desconfiar. Parece demasiado bom para ser verdade. E, muitas vezes, é precisamente isso que acontece.

Por isso, quando aparece uma campanha agressiva, a pergunta certa não é apenas “quanto custa?”, mas “o que está realmente incluído?”.

No mercado de hosting, preços muito baixos podem esconder limitações importantes: recursos limitados, suporte lento ou uma infraestrutura que começa a mostrar falhas quando o site ganha tráfego. É por isso que vale a pena olhar além do número grande no banner.

Porque é que muitas ofertas “baratas” nem sempre compensam?

O preço de entrada é apenas uma parte da equação. Um site depende de três coisas que acabam por fazer a diferença no dia a dia:

Infraestrutura Velocidade de carregamento, estabilidade e capacidade para lidar com visitas dependem da base técnica. Se a infraestrutura for fraca, o preço baixo deixa rapidamente de compensar.

Suporte : Quando algo falha, e mais cedo ou mais tarde acontece, ter apoio técnico competente faz diferença. Um problema simples pode tornar-se horas de trabalho perdido.

: Performance Um site lento afeta experiência de utilização, conversões e visibilidade em motores de pesquisa. O alojamento tem impacto direto nisso. Por isso, quando aparece uma campanha agressiva, a pergunta certa não é apenas “quanto custa?”, mas “o que está realmente incluído?”.



Mas atenção: há campanhas que são mesmo oportunidades

Aqui está a parte interessante: nem todos os descontos de 90% são truques de marketing. Há campanhas reais, normalmente limitadas no tempo, em que o objetivo é facilitar a entrada de novos projetos online. Nessas situações, o desconto funciona como porta de entrada, não como sinal de baixa qualidade.

É o caso da Dominios.pt, que neste momento está com uma campanha limitada com até 90% de desconto em alojamento web e alojamento WordPress.

A campanha inclui:

domínio .pt gratuito durante 1 ano

certificado SSL incluído

planos desde 0,70€/mês

infraestrutura preparada para utilização imediata

Ou seja: não se trata apenas de um preço promocional. Há uma base concreta para arrancar com um projeto sem grande investimento inicial.

O que está por trás da oferta

Mesmo em campanha, continuam a contar os elementos que fazem diferença na prática:

LiteSpeed e armazenamento NVMe para maior rapidez

backups automáticos

proteção contra malware

suporte técnico especializado

ferramentas com IA para simplificar configuração e gestão

Isto é relevante porque ajuda a distinguir uma promoção real de um simples preço de entrada sem substância.

Alojamento Web vs Alojamento WordPress

Alojamento Web

Ideal para quem procura flexibilidade e maior controlo técnico.

Permite diferentes tecnologias (HTML, PHP, etc.)

Compatível com WordPress e outras soluções

Maior liberdade de configuração

Ver Planos Alojamento Web desde 0,70€/mês

Alojamento WordPress

Indicado para quem quer rapidez e simplicidade.

WordPress pré-configurado

Instalação com 1 clique

Ferramentas com Inteligência Artificial

Otimizado para performance e SEO

Ver planos Alojamento WordPress desde 0,85€/mês

Será que vale mesmo a pena?

Se estiver a lançar um blog, um site institucional, uma loja online ou um portefólio, uma campanha destas pode ser uma oportunidade concreta, sobretudo quando o objetivo é reduzir o investimento inicial sem abdicar de uma base profissional.

O ponto importante é este: descontos até 90% merecem sempre alguma desconfiança. Mas, em campanhas limitadas e bem estruturadas, podem ser uma oportunidade real. Neste caso, a campanha está disponível até 17 de maio.

Dominios