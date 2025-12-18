Natal Ciberseguro: ESET anuncia descontos para utilizadores e pequenos negócios

O Natal está a chegar e traz consigo um aumento significativo da atividade digital, seja para compras online ou para comunicações com familiares e amigos. Apesar de ser uma época festiva, este período é também aproveitado por cibercriminosos, que intensificam tentativas de fraude, roubo de dados e ataques de phishing. Aproveite os descontos da ESET.

A ESET, a maior empresa europeia de cibersegurança, anunciou uma campanha especial para reforçar a proteção digital de consumidores e pequenas empresas durante esta época.

De acordo com os relatórios de ameaça da ESET, o phishing continua a ser um dos vetores de ataque mais prevalentes detetados pela telemetria da empresa, representando uma das principais ameaças bloqueadas globalmente.

Soluções de CiberSegurança da ESET

As soluções de cibersegurança da ESET incluem várias funcionalidades que ajudam a mitigar o phising e outras ameaças. Entre elas destacam-se:

Proteção Antiphishing Impede o acesso a sites falsos usados para roubar credenciais ou dados bancários.

Modo de Pagamentos Seguros Cria um ambiente reforçado para compras e operações financeiras online.

Proteção em Tempo Real Deteta e bloqueia vírus, ransomware e outras ameaças.

Proteção de Email Identifica anexos perigosos e mensagens de phishing.

Proteção de Redes Domésticas Analisa redes Wi-Fi e dispositivos ligados, alertando para vulnerabilidades.



A campanha “Natal Ciberseguro” inclui um desconto de 30% nas soluções ESET HOME Security e ESET Small Business Security, destinada a utilizadores individuais e pequenos negócios.

A promoção é válida na loja online da ESET entre 15 e 29 de dezembro de 2025.