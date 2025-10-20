IRA vai poder usar sirenes e sinalizadores de luz durante operações de resgate

A IRA (Intervenção e Resgate Animal) recebeu autorização para utilizar sirenes e sinalizadores de luz durante as suas operações de resgate.

O uso destes dispositivos irá facilitar a deslocação das equipas

Esta medida representa um passo importante para a organização, permitindo-lhe atuar com maior rapidez e segurança em situações de emergência. O uso destes dispositivos irá facilitar a deslocação das equipas de resgate e aumentar a visibilidade dos veículos, sobretudo em locais de difícil acesso ou com pouca iluminação.

A decisão foi tomada pelas autoridades competentes, que reconheceram a relevância do trabalho da IRA e a necessidade de lhes fornecer os meios adequados para desempenhar as suas funções de forma eficaz.

Para o presidente do IRA, Tomás Pires, o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT)...

É mais um passo no progresso da defesa animal nacional, elevando Portugal ao patamar dos países que reconhecem formalmente a proteção e o socorro animal como parte integrante da segurança e do bem-estar coletivo

Esta medida também reforça a colaboração entre as entidades responsáveis pela proteção animal e as forças de segurança, garantindo uma resposta mais rápida e eficiente em situações de emergência envolvendo animais.