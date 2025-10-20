SpaceX ultrapassa os 10.000 satélites Starlink: a nova era da internet global

A SpaceX atingiu um marco histórico no setor espacial e da conectividade: mais de 10.000 satélites Starlink orbitam atualmente a Terra, aproximando-nos de uma internet verdadeiramente global.

Starlink: mais um marco na história espacial

A SpaceX continua a redefinir os limites da conectividade e da engenharia espacial. A empresa de Elon Musk atingiu um feito histórico: mais de 10.000 satélites Starlink estão atualmente em órbita.

O lançamento mais recente, realizado num domingo, colocou 56 novos satélites em órbita baixa da Terra através de dois foguetes Falcon 9, igualando o recorde anual de lançamentos, e o ano ainda não terminou.

Nem todos os satélites Starlink continuam ativos

Embora o número total impressione, apenas 8.608 satélites estão operacionais. Os restantes já completaram o seu ciclo de vida e regressaram à atmosfera terrestre, onde se desintegraram de forma controlada.

Cada satélite Starlink tem uma vida útil média de cinco anos, o que torna essencial a substituição contínua para manter a rede global ativa.

12.000 autorizados, 30.000 em vista

Atualmente, a SpaceX tem autorização para operar até 12.000 satélites, mas Elon Musk já planeia uma expansão para mais de 30.000 unidades.

A ambição é clara: garantir acesso à internet em qualquer ponto do planeta, desde o Ártico até aos desertos mais remotos.

No entanto, o aumento de objetos em órbita já levanta preocupações entre cientistas e agências espaciais, que alertam para o risco de superlotação orbital.

De protótipos a rede global e o futuro da conectividade

Os primeiros protótipos Starlink foram lançados em fevereiro de 2018, e o serviço comercial iniciou-se em 2021. Desde então, a rede tem crescido de forma exponencial, permitindo que utilizadores em locais isolados acedam à internet com uma simples antena e ligação direta ao espaço.

Com milhares de satélites a cruzar os céus, o debate sobre o futuro do espaço está aberto. Irá a órbita terrestre tornar-se o novo “estacionamento” global? Ou estaremos perante o primeiro passo para uma internet verdadeiramente universal, imune a falhas locais e interferências?

Seja no meio de uma floresta, num veleiro ou numa cabana nas montanhas, a promessa da SpaceX é simples: ligação constante, em qualquer lugar do mundo.