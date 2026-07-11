Segurança Social renova caixa de mensagens no Portal e na App: veja o que mudou

A Segurança Social anunciou uma atualização da Caixa de Mensagens disponível no Portal da Segurança Social e na aplicação móvel. A renovação traz uma interface mais moderna e novas funcionalidades que pretendem simplificar a consulta e gestão das comunicações enviadas aos cidadãos.

Com esta atualização, o objetivo passa por oferecer uma experiência de utilização mais intuitiva, permitindo encontrar rapidamente notificações importantes e reduzir o tempo necessário para consultar mensagens relacionadas com prestações sociais, pensões, contribuições ou outros processos.

Uma organização mais simples e intuitiva

A principal novidade é a reorganização da caixa de mensagens, que passa a estar dividida em diferentes separadores. Os utilizadores podem agora consultar facilmente as mensagens presentes na Caixa de Entrada, as Notificações Eletrónicas, as mensagens Não Lidas e as Arquivadas, tornando a navegação mais clara e organizada.

Outra alteração relevante prende-se com o destaque dado às notificações consideradas mais importantes. Desta forma, a informação relacionada com processos em curso ou comunicações que exigem atenção do cidadão fica mais visível, evitando que passe despercebida entre outras mensagens.

Pré-visualização sem abrir cada mensagem

A nova interface adota um esquema semelhante ao utilizado por muitos serviços de correio eletrónico. A lista de mensagens surge no lado esquerdo do ecrã, enquanto o respetivo conteúdo é apresentado em pré-visualização na área lateral, permitindo consultar rapidamente a informação sem necessidade de abrir cada mensagem individualmente.

Esta funcionalidade é especialmente útil para quem recebe um número elevado de comunicações da Segurança Social e pretende identificar rapidamente a informação mais relevante.

Gestão de várias mensagens em simultâneo

A atualização introduz também novas opções de gestão. Agora é possível selecionar várias mensagens ao mesmo tempo e executar ações em lote, como:

Arquivar várias mensagens de uma só vez;

Marcar diversas mensagens como lidas;

Voltar a assinalar mensagens como não lidas.

Estas funcionalidades permitem uma administração mais rápida da caixa de mensagens, reduzindo o número de operações necessárias para manter as comunicações organizadas.

Já disponível para todos os utilizadores

As novidades encontram-se disponíveis tanto no Portal da Segurança Social como na aplicação móvel, não sendo necessária qualquer atualização por parte dos utilizadores que acedem através do navegador. No caso da App da Segurança Social, poderá ser necessário instalar a versão mais recente disponibilizada para Android e iOS.

A Segurança Social recomenda que os cidadãos consultem regularmente a Caixa de Mensagens, uma vez que este canal é utilizado para o envio de notificações, avisos e outras comunicações oficiais relacionadas com os serviços prestados pelo organismo.