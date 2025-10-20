Novidades Playstation Plus de outubro

Com a chegada das primeiras chuvas, chegam também reforços ao catálogo do Playstation Plus. As novidades de outubro já são conhecidas. Venham daí conhecê-las.

Com efeito, o mês de outubro está mais que a meio mas ainda há tempo para uma chuvada de novidades no catálogo de jogos e no catálogo de clássicos do PlayStation Plus para este mês.

Para quem tenha subscrições válidas do serviço, são muitos e bons os jogos a caminho e que chegam já amanhã ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Extra e Premium, e também ao catálogo de clássicos para o PlayStation Plus Premium.

Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Segue abaixo a lista dos principais destaques que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de amanhã.

Silent Hill 2 para a Playstation 5: Neste jogo, após ter recebido uma carta da sua falecida esposa, James decide rumar ao lugar que foi palco de tantas memórias, esperando voltar a vê-la... em Silent Hill. Ali, junto ao lago, ele encontra alguém com uma semelhança inquietante...

Until Dawn para a Playstation 5: Reconstruído e melhorado para as consolas Playstation 5: – Until Dawn convida os jogadores a regressar ao pesadelo e a envolverem-se numa história de horror cativante onde todas as decisões podem fazer a diferença entre a vida e a morte.

V Rising para a Playstation 5: Neste título os jogadores terão a oportunidade de despertar após séculos de sono profundo, sem forças e com uma grande sede de sangue. Explorar um vasto mundo aberto de fantasia sombria, repleto de humanos, horrores macabros e o seu inimigo mortal: a luz do sol. Terão de ascender ao poder e conquistar o mundo dos vivos.

Yakuza: Like a Dragon para a Playstation 4 e Playstation 5: Aqui, Ichiban Kasuga, um membro de baixo nível de uma modesta família yakuza de Tóquio, enfrenta uma pena de prisão de 18 anos depois de assumir a responsabilidade por um crime que não cometeu. Sem nunca perder a fé, Ichiban cumpre a sua pena, mas ao regressar à sociedade descobre que ninguém esperava por si no exterior e que o seu clã foi destruído pelo homem que mais respeitava.

Poppy Playtime: Chapter 1 para a Playstation 4 e Playstation 5: Os jogadores deverão sobreviver nesta aventura de horror/desafios. Sobreviver aos brinquedos vingativos que espreitam na fábrica de brinquedos abandonada. Poderão usar o seu Grabpack para manipular circuitos elétricos ou utilizar itens à distância.

As Dusk Falls para a Playstation 4 e Playstation 5: O jogo consiste num cativante drama policial que explora as vidas emaranhadas de duas famílias ao longo de décadas, começando em 1998, com um assalto que corre mal, numa pequena localidade no Arizona. As escolhas que os jogadores fazem têm um poderoso impacto nas vidas das personagens nesta implacável história de traição, sacrifício e resiliência.

Wizard with a Gun para a Playstation 5: Com este título, os jogadores terão de elevar a sua feitiçaria em co-op a novos patamares arcanos com a Better Together (A União faz a Força), uma atualização gratuita de conteúdo para Wizard with a Gun que traz, finalmente, co-op para quatro jogadores!

Por outro lado, também é tempo de dizer adeus a alguns jogos do catálogo do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de 21 de outubro. Estes títulos são: BATTLEFIELD 1, Ghostbusters: Spirits Unleashed Ecto Edition, Tour De France 2023, The Last Clockwinder, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Catálogo de clássicos (Premium)

Quanto ao catálogo de clássicos do PlayStation Plus Premium deste mês, teremos apenas o próximo título a ser disponibilizado também amanhã, para os subscritores:Tekken 3 para a Playstation 4 / Playstation 5 da Playstation 1