Starlink lança Internet de 10 Gbps no maior navio de cruzeiro do mundo

A Starlink, da SpaceX, está a demonstrar o poder da sua nova tecnologia a bordo de um dos maiores navios de cruzeiro do mundo, prometendo uma melhoria enorme na experiência de ligação à internet para os passageiros e para a tripulação.

A realidade da velocidade a bordo

A Starlink equipou um dos colossos dos mares, o Star of the Seas, com um gateway de internet capaz de fornecer uma capacidade total de 10Gbps. Operado pela Royal Caribbean International, este navio de cruzeiro entrou em serviço em agosto de 2025 e, juntamente com o seu navio-irmão, Icon of the Seas, detém o título de maior do mundo. Esta impressionante infraestrutura de rede está agora disponível para todos a bordo.

Apesar do número impressionante de 10Gbps, é importante notar que este valor representa a capacidade total partilhada do navio. Com uma lotação máxima de 5610 passageiros e 2350 membros da tripulação, a largura de banda é distribuída por milhares de utilizadores em simultâneo.

Relatos de passageiros indicam que as velocidades individuais rondam os 10Mbps, um valor consideravelmente inferior aos 100 a 300Mbps que o serviço residencial da Starlink oferece em terra. A ligação do navio é também partilhada entre passageiros, tripulação e os sistemas de entretenimento e operacionais da própria embarcação.

Os custos da conectividade premium em alto-mar

Para aceder à internet, a Royal Caribbean cobra um valor diário que varia entre 18 e 30 dólares (aproximadamente 17 a 28 euros), um preço que a empresa considera razoável. Do lado do fornecedor, os custos são enormes. A Starlink exige um pagamento inicial de 1,25 milhões de dólares para a instalação dos seus "Community Gateways" em forma de esfera, acrescido de uma mensalidade de 75.000 dólares por cada Gbps.

É provável que a linha de cruzeiros procure recuperar parte deste avultado investimento, uma vez que a internet de alta velocidade no mar continua a ser um serviço "extra" extremamente caro.

A Starlink afirma que os seus Community Gateways podem oferecer velocidades semelhantes às da fibra ótica através de fornecedores locais e da sua rede global de satélites interligados por laser. O primeiro gateway deste tipo foi instalado na remota ilha de Unalaska, no Alasca, onde fornece 10Gbps de débito simétrico a milhares de utilizadores com uma disponibilidade de 99%.

A empresa começou a testar esta tecnologia em 2024, direcionando-a para fornecedores interessados em aderir à rede de internet via satélite Low Earth Orbit (LEO) sem depender de fibra subterrânea. Em julho de 2024, a Starlink anunciou ter atingido um recorde de velocidade de download de 8Gbps durante um destes testes.

Na mesma altura, a SpaceX revelou que um gateway já tinha sido instalado com sucesso num navio de cruzeiro. Tendo em conta que o Star of the Seas entrou ao serviço no mês passado, é altamente provável que a Starlink se referisse a esta embarcação, embora não tenha havido uma confirmação oficial.

