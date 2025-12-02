E-Lar: afinal as candidaturas só arrancam a 11 de dezembro

O E-Lar é um apoio no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), gerido pelo Fundo Ambiental. Hoje, dia 2 de dezembro, foi publicado um aviso da segunda fase do E-Lar, mas esse aviso destina-se sobretudo aos fornecedores do programa (para confirmarem adesão ou inscreverem-se.)

Portal do Fundo Ambiental em fase de preparação para receber novos pedidos

A nova fase do programa E-Lar, criada para apoiar famílias na substituição de equipamentos a gás por alternativas elétricas mais eficientes, não arranca afinal no início de dezembro, como muitos esperavam. Embora o aviso publicado no dia 2 tenha criado a expectativa de uma reabertura imediata, ficou agora confirmado que as candidaturas dos cidadãos apenas abrem a 11 de dezembro.

O aviso divulgado esta semana dizia respeito sobretudo aos fornecedores e entidades aderentes, que precisam de se registar ou atualizar informação para poderem disponibilizar equipamentos no âmbito do programa. Isto levou muitos consumidores a acreditar que a reabertura das candidaturas seria imediata, o que não se confirmou.

Segundo informação oficial, a submissão de candidaturas por pessoas singulares só estará disponível a partir de 11 de dezembro de 2025. Até lá, o portal do Fundo Ambiental permanece em fase de preparação para receber novos pedidos.

A expectativa em torno desta fase é elevada, sobretudo após a procura excecional que marcou a edição anterior, em que a verba foi esgotada em poucos dias. Para evitar falhas, o processo de validação dos fornecedores está a ser reforçado, garantindo que os beneficiários tenham acesso a equipamentos dentro dos requisitos de eficiência e dos valores definidos.