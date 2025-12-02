Galaxy Z TriFold: primeiro tri-dobrável da Samsung foi lançado por mais de 2100 euros

Após alguma espera, a Samsung lançou o seu primeiro smartphone tri-dobrável, procurando reforçar a sua liderança tecnológica. De facto, o preço de 2100 euros não o deixa à mercê de muitas carteiras.

Com o mercado dos smartphones dobráveis a contar já com algumas alternativas, desenvolvidas por várias marcas, é tempo de elevar o nível e entregar não uma, mas duas dobradiças.

Seguindo os passos da Huawei, a Samsung lançou o seu Galaxy Z TriFold, numa arrojada aposta no mercado dos tri-dobráveis.

O novo smartphone chegará às lojas da Coreia do Sul a 12 de dezembro, com lançamentos posteriores previstos para outros mercados, nomeadamente China, Taiwan, Singapura e Emirados Árabes Unidos, segundo a Samsung, num comunicado.

Ainda não é claro se e quando chegará aos países europeus. Contudo, sabe-se que será disponibilizado nos Estados Unidos durante o primeiro trimestre de 2026, com mais detalhes a serem partilhados entretanto.

Um smartphone com duas dobras para três ecrãs diferentes

Segundo a Samsung, o Galaxy Z TriFold será lançado numa única versão em preto, com 16 GB de memória e 512 GB de armazenamento, ao preço de 3.594.000 won sul-coreanos, o equivalente a 2107 euros.

O dispositivo utiliza duas dobradiças que se fecham para dentro e se abrem até formar um ecrã de dez polegadas, numa resolução de 2160 x 1584.

Quando dobrado, o dispositivo apresenta 12,9 milímetros de espessura, ligeiramente acima dos 12,1 mm do Galaxy Z Fold6 e dos 8,9 mm do mais recente Galaxy Z Fold7.

Os três painéis dobráveis do smartphone permitem executar três aplicações em simultâneo, dispostas verticalmente lado a lado.

Além de incluir a maior capacidade de bateria entre os modelos dobráveis da Samsung, o Galaxy Z TriFold suporta carregamento super-rápido que atinge 50% em trinta minutos.

Embora possua classificação IP48, prometendo resistência à água até 1,5 metros durante trinta minutos, a proteção do Galaxy Z TriFold contra poeiras é limitada.

Tri-dobrável serve apenas para reforçar a liderança da Samsung

Conforme avançado por Liz Lee, diretora-adjunta da Counterpoint Research, numa declaração partilhada com a CNBC, o primeiro tri-dobrável da Samsung chegará ao mercado em volume muito limitado, uma vez que a escala não é um objetivo da marca.

Com as previsões a apontarem para mudanças significativas nas dinâmicas concorrenciais em 2026, especialmente com a entrada esperada da Apple no segmento dos dobráveis, a Samsung posiciona o Galaxy Z TriFold como um projecto-piloto multidobrável, que visa essencialmente reforçar a sua liderança tecnológica.

Aliás, segundo Lee, o novo smartphone tri-dobrável da Samsung serve para testar a durabilidade, o design das dobradiças e o desempenho do software, ao mesmo tempo que recolhe informações reais de utilização antes de uma comercialização mais ampla.

Segundo TM Roh, nomeado codiretor-executivo da Samsung Electronics e responsável pela divisão Device eXperience, o Galaxy Z TriFold reflete anos de trabalho em designs dobráveis e procura equilibrar portabilidade, desempenho e produtividade num único dispositivo.