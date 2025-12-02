Huawei oferece vantagens exclusivas em nova campanha de Natal

Até ao dia 15 de janeiro de 2026, pode aproveitar a Campanha de Natal de Service Huawei. Sob o mote "Continuamos a cuidar de si!", a marca oferecerá vantagens exclusivas, como mão de obra gratuita e substituição da bateria a um preço competitivo. Além disso, preparou um presente para todos os clientes que beneficiarem da promoção.

Traduzindo o "profundo compromisso" da Huawei em apoiar os seus utilizadores em todos os momentos, tendo as suas necessidades como ponto de partida para o desenvolvimento de produtos e mantendo-se ao seu lado no apoio pós-venda, a Huawei está a reforçar os serviços de apoio ao cliente com a campanha de Natal 2025.

Durante a época festiva, a marca disponibiliza uma série de serviços concebidos para assegurar um apoio e acompanhamento de elevado nível, combinando um serviço oficial, eficiente e fiável, com benefícios tangíveis.

A campanha foi estrategicamente delineada para satisfazer as necessidades mais comuns dos clientes, desde reparações de equipamentos fora da garantia até à essencial substituição de bateria, garantindo que os dispositivos recuperam a sua plena eficiência.

Explicou a Huawei, numa nota enviada ao Pplware.

Benefícios da campanha de Natal da Huawei

Entre os benefícios exclusivos da Campanha de Natal de Service Huawei, destaca-se a mão de obra gratuita. Os clientes vão ter a possibilidade de usufruir deste benefício para reparações, mesmo em produtos Huawei fora da garantia, ao dirigirem-se aos Centros de Assistência Autorizados localizados em Lisboa e Porto.

Com esta medida, a marca procura mitigar os custos de manutenção e prolongar a vida útil dos equipamentos.

Adicionalmente, os Centros de Serviço Autorizados Huawei oferecem a aplicação gratuita de película protetora, numa oferta válida para smartphones e smartwatches.

Com o objetivo de prolongar a longevidade e otimizar o desempenho dos equipamentos, a Huawei disponibiliza o serviço de substituição da bateria a um preço vantajoso.

Esta pode ser uma oportunidade para que os dispositivos fora da garantia recuperem o seu desempenho original e prolonguem significativamente o seu ciclo de vida, mantendo a qualidade e fiabilidade que a Huawei representa.

Além destes benefícios, a marca preparou um presente para todos os clientes que beneficiarem da promoção: após a reparação do equipamento, cada participante desta campanha receberá um pequeno brinde da Huawei.

Um gesto simbólico que procura reforçar os laços e a relação de confiança entre a marca e os seus clientes.

Durante o período promocional, todos os clientes que visitarem os Centros de Serviço Autorizados Huawei, em Lisboa e Porto, são elegíveis para participar na campanha.

Mais detalhes

Assistência premium gratuita

Incluído no preço de compra e até 31 de dezembro de 2025, os clientes da Huawei poderão usufruir de cinco serviços de assistência premium gratuita: