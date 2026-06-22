Os Prime Day arrancam esta noite, mas a Amazon já tem ofertas para aproveitar

A contagem decrescente está quase a chegar ao fim. Os Prime Day arrancam oficialmente às 23h de hoje e estendem-se até dia 26 de junho. Contudo, não precisa de esperar pelo apito inicial: já pode aproveitar as ofertas antecipadas!

O Prime Day é o maior evento de descontos da Amazon, exclusivo para membros Prime, e este ano chega com formato renovado: em vez dos habituais dois dias, serão quatro dias consecutivos de ofertas, entre 23 e 26 de junho, com arranque marcado para as 23h de hoje, dia 22 de junho.

Durante este período, a Amazon promete centenas de milhares de descontos em categorias como tecnologia, casa, beleza, moda e eletrónica, além das já habituais Ofertas Relâmpago, que duram apenas algumas horas e têm stock limitado.

Para tirar o máximo partido do evento, importa conhecer as ferramentas de Inteligência Artificial que a Amazon disponibiliza, nomeadamente o assistente de compras Rufus e o histórico de preços, que ajudam a confirmar se um desconto é mesmo real.

Apesar de os Prime Day só começarem à noite, a Amazon já está a oferecer promoções antecipadas.

17 ofertas antecipadas que vale a pena espreitar!

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