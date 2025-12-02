Super Híbridos Plug-in BYD com DM-i: o que torna esta tecnologia tão poderosa?

A BYD consolidou-se não apenas como empresa de veículos elétricos (VE), mas também como pioneira em híbridos plug-in com a sua tecnologia Dual Mode Intelligent (DM-i), oferecendo uma proposta que combina o melhor da condução elétrica com um motor térmico altamente otimizado. O resultado? Os seus "Super Híbridos Plug-in".

O que é a tecnologia DM-i da BYD?

A tecnologia DM-i é uma arquitetura híbrida plug-in desenvolvida pela BYD, onde a prioridade é claramente dada à propulsão elétrica. Segundo a BYD, o motor a combustão não está simplesmente para mover as rodas, mas atua muitas vezes como gerador para recarregar a bateria ou para dar suporte ao motor elétrico.

Na prática, quando a bateria tem carga suficiente - State Of Charge (SOC) alto -, o veículo pode funcionar exclusivamente no modo elétrico (EV). Quando a carga baixa, o motor de combustão entra para gerar eletricidade que alimenta o motor elétrico.

Além disso, em situações de maior exigência de potência (por exemplo, acelerações), o sistema pode operar em modo paralelo, combinando força do motor térmico e do elétrico para oferecer desempenho extra.

Quais são os benefícios concretos da tecnologia DM-i?

1️⃣ Consumo muito reduzido

Segundo a BYD, a tecnologia DM-i consegue consumos impressionantemente baixos. Dependendo do modelo, os números indicados estão entre 6,4 L/100 km e 7,4 L/100 km. No entanto, esse valor pode variar consoante o estado de carga da bateria: se o SOC estiver baixo, o motor de combustão assume mais carga para gerar eletricidade.

2️⃣ Autonomia combinada muito elevada

Por exemplo, no SEAL 6 DM-i, a autonomia total combinada (elétrico + combustão) pode ultrapassar 1450 km segundo a homologação da BYD. No SEAL U DM-i, a BYD declara até 1125 km de autonomia combinada.

3️⃣ Condução silenciosa, potente e responsiva

O sistema híbrido dá prioridade à tração elétrica, o que resulta numa condução mais silenciosa e fluida, típica de um VE, especialmente em modo EV. A resposta do motor elétrico é rápida - o sistema da BYD tem como objetivo uma condução "elétrica dominante", mas com potência disponível quando necessário.

O motor térmico que apoia o sistema é bastante eficiente: a BYD reporta um rendimento térmico muito elevado para o seu motor de 1,5 L usado nos híbridos DM.

4️⃣ Segurança e durabilidade da bateria

A BYD usa a sua Blade Battery nos híbridos DM-i. Esta bateria é conhecida pela elevada segurança (por exemplo, passou no teste de penetração de prego) e por uma boa densidade energética. Além disso, o design da bateria permite otimizar o espaço e contribuir para uma melhor rigidez estrutural.

5️⃣ Versatilidade energética (V2L)

Alguns modelos DM-i, como o SEAL U DM-i, têm tecnologia Vehicle-to-Load (V2L): isso significa que a bateria pode alimentar dispositivos externos (até 3,3 kW segundo alguns modelos) - útil para acampamentos, trabalho ou outras necessidades fora do carro.

Porque a tecnologia DM-i da BYD é diferenciadora no mercado

Ao contrário de muitos híbridos onde o motor térmico pode ter papel dominante, a tecnologia DM-i prioriza a condução elétrica, o que traz muitos dos benefícios de um VE puro (silêncio, poder) com a flexibilidade de um motor a combustão para autonomia.

Além disso, o motor de 1,5 L usado nos híbridos DM-i tem uma eficiência muito elevada, o que reduz os consumos quando o motor térmico está a produzir energia para a bateria ou para o motor elétrico.

Depois, a utilização da Blade Battery proporciona não só segurança, mas também uma forma compacta e eficiente de armazenar energia elétrica, enquanto o sistema híbrido está desenhado para maximizar a eficiência e minimizar desperdícios energéticos.

Com autonomia combinada muito elevada, os Super Híbridos Plug-in da BYD são uma proposta muito convincente para quem quer evitar a "ansiedade de carregamento" típica dos VE, mas ainda beneficiar de muitos momentos de condução elétrica.

Finalmente, um menor consumo de combustível, menor emissão em modo elétrico, mais eficiência energética! A tecnologia DM-i posiciona-se como uma solução "verde" sem sacrificar autonomia ou potência.

Que vantagens traz para o condutor?

Para quem percorre muitos quilómetros ou faz viagens longas, a tecnologia DM-i oferece uma base sólida para reduzir o consumo de combustível sem perder a "liberdade de movimento". Para quem usa o carro principalmente em cidade, pode aproveitar os modos elétricos para deslocações diárias, reduzindo custos e emissões.

A presença da V2L acrescenta uma camada extra de utilidade: não é só um carro, pode ser uma fonte de energia sobre rodas, literalmente. O design eficiente (motor térmico + elétrico + bateria) também transmite confiabilidade e bom desempenho sem grandes sacrifícios de conforto.

Eis alguns exemplos de modelos Super Híbridos Plug-in com tecnologia DM-i

BYD SEAL 6 DM-i (Sedan): usa a tecnologia DM-i com motor 1.5 L + motor elétrico; reporta 1455 km de autonomia combinada e consumo de apenas 1,5 L/100 km.

BYD SEAL 6 DM-i Touring (carrinha): versão familiar com a mesma tecnologia híbrida, destacando-se pela eficiência, autonomia e espaço.

BYD SEAL U DM-i (SUV): híbrido plug-in com autonomia elétrica relativamente generosa, V2L, e a filosofia de "priorizar o elétrico" da DM-i.

