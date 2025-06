Protecção Civil: Informação sobre incêndios (e não só) em tempo real

Como infelizmente acontece todos os anos por esta altura, os incêndios começam a aparecer. Para quem pretender obter informação em tempo real sobre incêndios florestais e ocorrências basta que aceda à plataforma da Proteção Civil.

Prociv - Portal em tempo real para sinistros e incêndios

O site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), é o local onde podemos encontrar informações oficiais acerca dos fogos em Portugal. Quando entramos no site, podemos ficar de imediato a saber as ocorrências em aberto e também as ocorrências importantes.

Carregando no mapa, é possível saber a seguintes informações:

Número de ocorrências por distrito

Número de meios aéreos envolvidos

Número de operacionais no terreno

Número de meios terrestres envolvidos

Com base nos ícones usados, conseguimos facilmente perceber quais os incêndios em curso, em resolução, em conclusão, etc.

Fazendo scroll, é possível encontrar informações mais detalhadas acerca de um determinado distrito.

Neste portal também podemos ver as ocorrências rodoviárias.

Como já informámos, além do site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, existe também o site fogos.pt cujo serviço é atualizado de dez em dez minutos, com recurso aos dados da própria Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC). No caso do serviço da ANPC, não existem aplicações móveis disponíveis.

Acedendo ao portal QualAr, é também possível saber, de imediato, a qualidade do ar numa determinada zona. O utilizador pode ver ainda um histórico diário, mensal e anual por zona.

