Tudo o que há de novo na App carteira da Apple no iOS 26

A app Carteira da Apple, tal como todas as outras apps do iOS 26, vai receber este ano alterações visuais com o novo design Liquid Glass. Mas o iOS 26 traz também muitas novidades específicas para a app Carteira. Vejam o que muda.

A app Carteira da Apple foi lançada em 2012 com o iOS 6 sob o nome Passbook, sendo renomeada para Wallet em 2015 com o iOS 9, altura em que passou a incluir suporte para o Apple Pay.

Em Portugal, a app Carteira é muito utilizada e com esta nova versão, apesar de ainda não ter todo o potencial ativo, poderá ganhar um impulso rejuvenescedor.

Melhorias nos cartões de embarque

Este será um dos pontos mais interessantes. Os cartões de embarque digitais tornaram-se uma funcionalidade comum da app Carteira ao longo dos anos. E no iOS 26, vão ficar ainda melhores.

As novas funcionalidades incluem:

Atividades em tempo real (Live Activities)

Mapas dos aeroportos

Seguimento de bagagem com a app Encontrar (Find My)

Um detalhe interessante do suporte a Atividades em tempo real (Live Activities) é que estas poderão ser facilmente partilhadas com amigos ou familiares.

Se a Apple conseguir garantir a adesão de companhias aéreas suficientes, os cartões de embarque no iOS 26 representarão uma melhoria real para a sua próxima viagem.

Suporte a passaportes dos EUA

Esta opção poderá não chegar para já a Portugal. Contudo, a tecnologia fica disponível. Assim, os documentos de identificação digitais têm sido introduzidos gradualmente na app Carteira ao longo dos últimos anos, com cada estado norte-americano a ter de aderir separadamente.

Mas no iOS 26 haverá um grande avanço: suporte para passaportes dos EUA.

Segundo a Apple, adicionar o passaporte dos EUA à app Carteira permitirá utilizá-lo como identificação “nos postos da TSA, em apps e presencialmente”. Contudo, deve sempre verificar as regras específicas dos aeroportos antes de viajar apenas com ID digital.

Seguimento de encomendas com Apple Intelligence

No iOS 16, a app Carteira ganhou uma funcionalidade de seguimento de encomendas que parecia promissora, mas dependia do apoio de empresas externas — algo que nunca se concretizou totalmente.

Com o iOS 26 e o Apple Intelligence, a Apple espera resolver esse problema.

A Carteira consegue agora identificar e resumir detalhes de seguimento a partir de e-mails enviados por comerciantes ou transportadoras. Isto aplica-se a todas as encomendas do utilizador, reunindo informações num só local: detalhes completos, notificações de progresso, etc.

Em iPhones compatíveis, a IA extrai automaticamente informações de rastreio da caixa de correio, sem depender de terceiros.

Guardar dados completos dos cartões de crédito

Gestores de palavras-passe como o 1Password há muito permitem guardar dados de cartões de forma segura. Contudo, a app Passwords da Apple, lançada no ano passado, não tinha essa funcionalidade.

No iOS 26, a Carteira passa a permitir guardar os dados completos do cartão: número, validade e mais. Por defeito, continuará visível apenas os últimos quatro dígitos associados ao Apple Pay, mas o utilizador pode agora adicionar e consultar os dados completos.

Prestações e recompensas com Apple Pay em loja

Ao usar o Apple Pay em compras presenciais, o iOS 26 introduz a opção de pagar em prestações através de parceiros como a Affirm (EUA).

Também será possível aceder a recompensas associadas ao cartão Apple Pay usado.

Estas opções surgirão como parte do novo processo de pagamento quando ativar o Apple Pay.

Opção de desativar notificações promocionais

Esta funcionalidade não foi anunciada oficialmente pela Apple, mas após críticas recentes devido a uma notificação promocional do filme F1 The Movie, descobriu-se que o iOS 26 inclui a opção de desligar notificações promocionais.

Nas definições de notificações da app Carteira, surge agora uma nova categoria “Ofertas e Promoções” que pode ser ativada ou desativada conforme a preferência do utilizador.

Resumo: Apple Carteira no iOS 26

Com a crescente importância do Apple Pay e a integração de novas funcionalidades ao longo dos anos, a Carteira tornou-se uma das componentes mais relevantes do iPhone.

É positivo ver a Apple reconhecer isso ao dedicar tantas melhorias à app Carteira no iOS 26.