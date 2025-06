F1: The Movie traz ao iPhone um trailer sensorial nunca antes apresentado

A Apple conseguiu fazer com que o utilizador sinta o motor de um carro de Fórmula 1. Sim, já imaginou estar agarrado ao volante de um bólide de F1? Venha conhecer um pouco mais do que a empresa de Cupertino adicionou a um dos melhores filmes sobre fórmula 1, segundo a crítica.

Esta semana, na sua Worldwide Developers Conference anual, a Apple anunciou uma tonelada de funcionalidades nos seus vários sistemas operativos futuros, incluindo a nova estética de design visual conhecida como Liquid Glass, que está a chegar ao iOS 26, iPadOS 28 e macOS 26 neste outono.

Mas a empresa também passou os primeiros minutos da sua apresentação de 90 minutos a focar-se não em software, mas no novo filme de Brad Pitt F1: The Movie, que está a ser codistribuído por seu braço de produção de filmes, Apple Original Films.

F1: Apple lança trailer sensorial para iPhones

A Apple apresentou uma novidade tecnológica para promover F1: The Movie, novo filme sobre a Fórmula 1 coproduzido por Lewis Hamilton e estrelado por Brad Pitt, o trailer com recurso háptico (que se refere ao tato) e permite aos utilizadores "sentirem" as vibrações de um carro de Fórmula 1 diretamente no smartphone.

Esta inovação está disponível apenas para iPhones compatíveis, através da app Apple TV, e exige o sistema iOS 18 ou superior.

O recurso utiliza o chamado "Taptic Engine" do dispositivo para gerar sensações realistas, de leves tremores durante paragens nas boxes até fortes vibrações que simulam a potência dos carros acelerando em alta velocidade.

Um filme que o vai agarrar à pista

O filme, que será lançado nos cinemas em 27 de junho, desenrola-se em torno do personagem Sonny Hayes, interpretado por Brad Pitt, um ex-piloto que retorna às pistas. A equipa fictícia APX GP faz parte do enredo.

Além da inovação tecnológica, o filme conta com apoio promocional da McDonald’s e já foi exibido com exclusividade para vários pilotos da Fórmula 1, o que tem aumentado a expectativa dos fãs, principalmente por ter muitas cenas gravadas durante GPs reais da F1.

‘F1: The Movie’ promete unir ação cinematográfica com realismo das pistas, agora com um toque sensorial inédito na forma de divulgar produções desportivas.

Se tem um iPhone, mesmo que não tenha assinatura na plataforma Apple TV, abra a app Apple TV e apenas veja o trailer do filme e sinta a máquina nas mãos.