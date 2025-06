AlphaGenome: nova IA da Google prevê doenças através do ADN

Sabemos que, em matéria de Inteligência Artificial (IA), o céu pode não ser o limite. De facto, as potencialidades são muitas e as empresas têm tentado explorá-las. Desta vez, pelas mãos da Google, foi criado um sistema que prevê doenças apenas através da análise do ADN: o AlphaGenome.

Numa publicação oficial, a Google deu a conhecer o AlphaGenome, um sistema alimentado por IA que prevê o efeito de mutações individuais no ADN.

De acordo com os engenheiros, o modelo pode analisar sequências de ADN, por forma a prever propriedades moleculares, como o início e o fim dos genes, a junção de ARN ou os locais de ligação de proteínas.

O novo modelo usa redes neurais para detetar padrões ao longo de toda a sequência e fazer previsões detalhadas de cada elemento do ADN.

O AlphaGenome é compatível com sequências de até um milhão de letras (ou pares de bases), uma característica que lhe permite capturar mais detalhes, como as regiões que regulam os genes à distância.

Segundo os engenheiros da DeepMind, este contexto de sequência longa era a principal limitação do Enformer, o modelo anterior. Ao contrário deste, o AlphaGenome cobre regiões não codificadas, que contêm variantes relacionadas a doenças.

Além disso, o modelo foi treinado com conjuntos de dados de consórcios científicos como ENCODE, GTEx, 4D Nucleome e FANTOM5, que cobrem centenas de tipos celulares de humanos e ratos.

Como funciona a IA da Google de análise ao ADN

O AlphaGenome recebe uma sequência de ADN como entrada e analisa as suas propriedades moleculares.

O processo prevê onde os genes começam e terminam em diferentes tipos de células, bem como as suas propriedades moleculares.

A IA pode adivinhar onde ocorre a junção do ARN, quanto ARN é produzido ou onde certas proteínas se ligam ao ADN.

Posteriormente, o modelo de IA compara uma sequência normal com uma mutante para avaliar os seus efeitos.

Segundo explicado, a IA é tão poderosa que precisa apenas de um segundo para classificar o impacto de uma mutação em todas as propriedades moleculares.

Os engenheiros da DeepMind mencionam que algumas doenças genéticas, como a atrofia muscular, seriam causadas por erros na junção do ARN.

O AlphaGenome já foi usado para modelar uma possível mutação associada ao cancro. Num teste interno, a IA previu que mutações em certas partes do genoma introduzem uma ligação para uma proteína que ativa o gene TAL1 de forma anormal. Essa ativação pode contribuir para o desenvolvimento de leucemia linfoblástica aguda de células T.

Pela primeira vez, criámos um modelo único que unifica muitos desafios diferentes que vêm com a compreensão do genoma.

Disse Pushmeet Kohli, vice-presidente de investigação da DeepMind.