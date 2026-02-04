Google quer transformar-nos em avatares de IA. Mas para quê?

Se está farto de ver a Inteligência Artificial (IA) a ser integrada em toda e a qualquer ferramenta que utiliza no dia a dia, a Google prepara-se para dar a nossa cara a um avatar. Para quê?

Conforme detatado pelos olhos do Android Authority, a nova funcionalidade encontra-se dentro da versão beta v17.4.66 da aplicação do Google.

Aparentemente, há um novo menu chamado Characters e, ao entrar-se nele, a app deverá permitir criar um avatar 3D de nós próprios.

Apesar dos poucos detalhes, deverá ser semelhante aos avatares gerados pela funcionalidade Likeness no Galaxy XR. Nos Apple Vision Pro, por exemplo, a nossa Persona já pode aparecer nas chamadas FaceTime, se estivermos a usar o headset.

Para que queremos um avatar 3D?

De forma simples, a app deverá gerar um avatar, pedindo-nos para gravar um pequeno vídeo, que será usado como base para a criação do avatar 3D. Além disso, deverá ser possível editar ou remover avatares previamente criados.

Uma vez que a maioria dos smartphones Android não está idealmente equipado com os sensores presentes no headset Galaxy XR, a precisão visual dos avatares 3D deverá ser questionável.

Ainda que não fique perfeito e o objetivo não seja claro, este boneco de cada utilizador poderá servir para entrar em chamadas de vídeo pelo utilizador, quando este não quiser mostrar o rosto real com a câmara frontal, por exemplo.

Desta forma, o utilizador poderia continuar na chamada, mas com a câmara desligada, enquanto os outros participantes veriam algo que se assemelha a si.