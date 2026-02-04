Presidente da República: operadoras “portaram-se mal” na tempestade Kristin
O Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou publicamente que as operadoras de telecomunicações “se portaram mal” na resposta após a tempestade Kristin.
Em declarações aos jornalistas, Marcelo afirmou que as operadoras “não estiveram à altura” das circunstâncias, sublinhando que, em situações de emergência, as comunicações são um serviço essencial para a população e para as autoridades no terreno. O chefe de Estado defendeu que deveria ter existido uma resposta mais rápida e eficaz, sobretudo nas zonas mais afetadas pelo mau tempo.
Tempestade: comunicações em baixo durante horas
A tempestade Kristin provocou cortes prolongados nos serviços de rede móvel e fixa, deixando milhares de pessoas sem acesso a chamadas, dados móveis e internet. Em alguns locais, as falhas prolongaram-se durante várias horas, dificultando contactos de emergência e o acesso à informação.
Marcelo Rebelo de Sousa frisou que estes episódios levantam dúvidas sobre a resiliência das infraestruturas de telecomunicações, defendendo uma reflexão séria sobre os planos de contingência das operadoras em cenários de fenómenos meteorológicos extremos, que tendem a tornar-se mais frequentes.
CEO da NOS já respondeu...
As declarações do Presidente da República já geraram reação por parte das empresas do setor. O CEO da NOS considerou que Marcelo estava “mal informado”, acusando-o de falta de sensibilidade para com os técnicos que estiveram no terreno a trabalhar na reposição dos serviços, muitas vezes em condições adversas.
As operadoras garantem que mobilizaram todos os meios disponíveis para restaurar as comunicações o mais rapidamente possível, sublinhando que os danos causados pelo mau tempo foram excecionais.
As operadoras móveis falham quase sempre quando a energia eléctrica falha durante mais que umas horas (e às vezes basta minutos). O conceito de resiliência é desconhecido para as operadoras móveis todas na actualidade.
Também para quê culpá-las, se o Estado não meteu no acordo para atribuir a licença que têm de garantir cobertura integral, redundante, sem quebra de serviço, incluindo todas as funções sem excepções, durante por exemplo 15 dias, e que se tal não acontecer perdem a licença para operar, porque motivo haveriam as operadoras de gastar mais dinheiro? Quando acontecer, devem pensar eles: azar dos clientes. Se tivessem essa obrigação poderiam justificar aos accionistas porque tiveram de gastar tanto dinheiro em baterias e geradores, equipamento mais eficiente, e por aí em diante, mas como está agora se investissem nisso poderiam perder o emprego.
Ao contrário da Brisa, que faz bastante questão de manter as suas portagens sempre a funcionar, as operadoras móveis pelos vistos não têm qualquer incentivo para tal, e até fazerem uma lei que as obrigue aos tais 15 dias, elas nunca vão querer saber realmente do assunto… e como têm muito dinheiro mais facilmente convencem os políticos a esquecer o assunto do que irem colocar baterias e geradores suficientes para manter tudo a funcionar como os clientes esperam.
Não deixa de ser irónico a queixa do Presidente da República, quando o SIRESP, do próprio Estado, tem sido uma desgraça e até hoje ainda não mudaram aquilo para ficar a funcionar mesmo e ser resiliente em caso de catástrofes, mal funciona em emergências um pouco maiores no dia a dia.
Como esperam eles coordenar as coisas pelo SIRESP se sempre que a electricidade vai abaixo ou alguma linha da operadora que está a servir o sistema vai abaixo aquilo deixa de funcionar. Quando é que metem baterias, geradores, links de micro-onda e comunicação via satélite em todas as torres do sistema SIRESP?
Uma pergunta melhor seria: quando mudam de um sistema rádio feito para camionistas para um sistema rádio realmente feito para catástrofes e que permita ter até milhões de pessoas e mesmo assim funcionar perfeitamente.
Têm a L3Harris e muitas outras como: General Dynamics, Raytheon (RTX), Thales Group, BAE Systems, que certamente podem fornecer ou desenvolver algo feito à medida para as verdadeiras necessidades de quem utiliza o sistema… só que o Estado tem de saber o que quer, e estar disposto a largar o dinheiro e não andar a poupar em redundância de baterias, geradores, links de micro-ondas, links via satélite, links via fibra-óptica, espectro de frequências para o sistema conseguir operar como é necessário, centros de controlo, etc.
Em situações destas sem satélites não se vai lá. Talvez camiões com antenas e geradores em atrelados como nas forças amadas, mas sem fazer contas dos benefícios vs custos é impossível saber.
A boa notícia é que pelo menos a Vodafone, MEO e NOS estão a oferecer 30 dias de Internet móvel sem limites aos clientes que estão nas zonas mais afectadas.
Resta saber se os clientes conseguem comunicar para algum lado, porque é preciso terem sinal, e existir capacidade instalada para servir esses clientes.
A Meo até oferece MeoGo por 30 dias… ridículo!
Aparentemente a DIGI também está a oferecer 30 dias de dados móveis ilimitados aos clientes das zonas mais afectadas. Embora aparentemente digam que em algumas zonas continuam sem serviço por falta de electricidade.
Mas a Digi não tem dados “ilimitados” em todos os pacotes?
