Presidente da República: operadoras “portaram-se mal” na tempestade Kristin

Autor: Pedro Pinto

  1. Krasy says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 18:14

    Já os operadores de portagens portaram-se bem lol….

    Responder
  2. Factos says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 18:23

    Esta província espanhola está cada vez melhor ahhahahah.
    Organizem aí umas manifs e umas greves já que estão todos inclinados para o Seguro.

    Responder
    • Mário says:
      4 de Fevereiro de 2026 às 19:01

      Como se a opção fosse melhor.
      Vai dar tudo á borla a toda a gente. Portagens de borla, reformas altíssimas, saúde de borla, eletricidade de borla, tudo de borla.

      Responder
  3. Pedro says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 18:39

    É os danos são sempre excepcionais, que o diga o Português que vê os seus equipamentos de defesa, os de combates a incêndios, e toneladas de dinheiro a sair do País, a custo zero.
    É excepcional, mas a excepção, é falta de competência, planeamento, responsabilidade, e muita mas muita corrupção á mistura.

    Responder
  4. Joao Ptt says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 18:58

    As operadoras móveis falham quase sempre quando a energia eléctrica falha durante mais que umas horas (e às vezes basta minutos). O conceito de resiliência é desconhecido para as operadoras móveis todas na actualidade.

    Também para quê culpá-las, se o Estado não meteu no acordo para atribuir a licença que têm de garantir cobertura integral, redundante, sem quebra de serviço, incluindo todas as funções sem excepções, durante por exemplo 15 dias, e que se tal não acontecer perdem a licença para operar, porque motivo haveriam as operadoras de gastar mais dinheiro? Quando acontecer, devem pensar eles: azar dos clientes. Se tivessem essa obrigação poderiam justificar aos accionistas porque tiveram de gastar tanto dinheiro em baterias e geradores, equipamento mais eficiente, e por aí em diante, mas como está agora se investissem nisso poderiam perder o emprego.
    Ao contrário da Brisa, que faz bastante questão de manter as suas portagens sempre a funcionar, as operadoras móveis pelos vistos não têm qualquer incentivo para tal, e até fazerem uma lei que as obrigue aos tais 15 dias, elas nunca vão querer saber realmente do assunto… e como têm muito dinheiro mais facilmente convencem os políticos a esquecer o assunto do que irem colocar baterias e geradores suficientes para manter tudo a funcionar como os clientes esperam.

    Não deixa de ser irónico a queixa do Presidente da República, quando o SIRESP, do próprio Estado, tem sido uma desgraça e até hoje ainda não mudaram aquilo para ficar a funcionar mesmo e ser resiliente em caso de catástrofes, mal funciona em emergências um pouco maiores no dia a dia.
    Como esperam eles coordenar as coisas pelo SIRESP se sempre que a electricidade vai abaixo ou alguma linha da operadora que está a servir o sistema vai abaixo aquilo deixa de funcionar. Quando é que metem baterias, geradores, links de micro-onda e comunicação via satélite em todas as torres do sistema SIRESP?
    Uma pergunta melhor seria: quando mudam de um sistema rádio feito para camionistas para um sistema rádio realmente feito para catástrofes e que permita ter até milhões de pessoas e mesmo assim funcionar perfeitamente.
    Têm a L3Harris e muitas outras como: General Dynamics, Raytheon (RTX), Thales Group, BAE Systems, que certamente podem fornecer ou desenvolver algo feito à medida para as verdadeiras necessidades de quem utiliza o sistema… só que o Estado tem de saber o que quer, e estar disposto a largar o dinheiro e não andar a poupar em redundância de baterias, geradores, links de micro-ondas, links via satélite, links via fibra-óptica, espectro de frequências para o sistema conseguir operar como é necessário, centros de controlo, etc.

    Responder
  5. AlexS says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 18:59

    Em situações destas sem satélites não se vai lá. Talvez camiões com antenas e geradores em atrelados como nas forças amadas, mas sem fazer contas dos benefícios vs custos é impossível saber.

    Responder
  6. Joao Ptt says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 19:03

    A boa notícia é que pelo menos a Vodafone, MEO e NOS estão a oferecer 30 dias de Internet móvel sem limites aos clientes que estão nas zonas mais afectadas.
    Resta saber se os clientes conseguem comunicar para algum lado, porque é preciso terem sinal, e existir capacidade instalada para servir esses clientes.

    Responder
  7. Joao Ptt says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 19:10

    Aparentemente a DIGI também está a oferecer 30 dias de dados móveis ilimitados aos clientes das zonas mais afectadas. Embora aparentemente digam que em algumas zonas continuam sem serviço por falta de electricidade.

    Responder
  8. Zé Fonseca A. says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 19:14

    O Marcelo cada vez pior, falta de noção

    Responder
  9. saposalhxoxo says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 19:21

    A NOS foi a que se portou ainda mais male do que pior que sei lá o quê. Mas descansem que eles não perderam lucro nenhum!

    Responder
  10. Gringo Bandido says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 19:46

    Desde quando estas operadores estão para servir o interesse público?
    Privatizam tudo depois querem um país a funcionar.
    O Marcelo ainda ganha juízo no final da vida e vira à esquerda.

    Responder
  11. Diana says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 19:57

    Era alguém criar uma operadora nova onde cada pessoa colocava o kit de antena em casa e elas comunicavam entre si.

    Responder

