Renault encerra discretamente a aventura de um novo elétrico urbano

A vida comercial dos veículos elétricos nem sempre é previsível. Alguns modelos conseguem manter-se anos no mercado, enquanto outros desaparecem quase sem deixar rasto. Foi precisamente isso que aconteceu com um dos projetos mais recentes da Renault, cuja passagem foi surpreendentemente curta.

Acabou o Twizy e o Mobilize Duo não teve impacto

Parece que o grupo Renault nos reservou muitas surpresas esta semana. Após o anúncio da parceria com a Ford, ficamos a saber que as vendas do Mobilize Duo foram suspensas. Este era um quadriciclo elétrico que tinha sido apresentado como o sucessor natural do icónico Twizy.

O modelo tinha chegado ao mercado no final do ano passado, mas não conseguiu alcançar o impacto esperado.

O legado do Renault Twizy

Com o Twizy, a Renault marcou uma era. Lançado em 2009, este pequeno veículo elétrico urbano tornou-se popular em várias cidades europeias, mantendo-se em produção durante quase 15 anos.

A sua simplicidade, baixo custo de utilização e conceito urbano conquistaram um público fiel e deram à marca uma posição pioneira neste segmento.

Mobilize Duo: um sucessor que não vingou

Para substituir o Twizy, a Renault desenvolveu o Mobilize Duo, apresentado como uma evolução natural do conceito.

O novo modelo apostava num habitáculo totalmente fechado, maior conforto e uma autonomia anunciada superior a 150 quilómetros, números interessantes para um veículo urbano elétrico.

Apesar dessas características, o sucesso não se materializou. A Renault optou agora por desligar o projeto, colocando um ponto final na comercialização do Mobilize Duo, poucos meses após o seu lançamento.

Uma decisão sem explicações oficiais

Até ao momento, a marca francesa não revelou os motivos concretos que levaram a esta decisão radical.

Ainda assim, é plausível que o preço final, a fraca procura ou mesmo a concorrência crescente no segmento da micromobilidade elétrica tenham pesado negativamente.

O que fica claro é que, mesmo num mercado em crescimento como o dos veículos elétricos, nem todos os projetos conseguem sobreviver.

O Mobilize Duo torna-se assim um exemplo raro de um modelo que praticamente nasceu e desapareceu no mesmo fôlego.