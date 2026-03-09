Não usar fones no avião sempre foi falta de educação. Agora, pode até ser expulso por isso

O que antes era considerado uma simples questão de cortesia e boa educação transformou-se agora numa regra rigorosa com implicações jurídicas. A United Airlines decidiu colocar um travão ao hábito crescente de passageiros que utilizam os altifalantes dos seus dispositivos móveis para ouvir mensagens de voz ou ver vídeos em redes sociais, incomodando quem viaja ao seu lado no avião.

Consequências para o incumprimento do uso de fones no avião

A United Airlines não encara esta nova medida como uma mera sugestão. Ao atualizar os seus termos de serviço, a companhia aérea americana passou a classificar a recusa no uso de auscultadores como uma infração de segurança.

Isto significa que a transportadora reserva-se o direito de impedir o embarque, expulsar o passageiro da aeronave ou até aplicar um banimento permanente a quem insistir em consumir conteúdo multimédia sem isolamento sonoro. Na prática, gerar ruído perturbador passou a estar ao mesmo nível de gravidade que fumar a bordo.

A democratização do Wi-Fi de alta velocidade durante os voos alterou drasticamente o comportamento dos passageiros. Com a introdução da conectividade via satélite da Starlink, que oferece uma largura de banda significativamente superior, o risco de a cabina se transformar num ambiente caótico tornou-se real.

A facilidade em aceder a plataformas de streaming ou realizar chamadas motivou a empresa a clarificar estas restrições no seu "contrato de transporte", prevenindo que o avião se torne num espaço de ruído descontrolado.

Enquadramento legal

Ao incluir esta norma na secção de Segurança, a United Airlines obtém um respaldo jurídico sólido para agir de imediato. Especialistas do setor indicam que, embora seja uma medida pioneira, ela é perfeitamente razoável, uma vez que o uso de altifalantes em espaços públicos - como comboio, autocarro, avião - tem gerado um mal-estar crescente na sociedade.

Além do áudio individual, a companhia mantém a proibição total de videochamadas após o fecho das portas da cabina, priorizando o conforto acústico de todos os viajantes.

Ciente de que nem todos os passageiros viajam prevenidos, a United Airlines confirmou que continuará a disponibilizar auscultadores gratuitos a quem deles necessitar. Embora sejam modelos de entrada, esta solução permite que qualquer pessoa cumpra a normativa sem ser prejudicada.

Este movimento da United poderá servir de precedente para outras companhias aéreas, que enfrentam o desafio logístico de gerir o entretenimento pessoal num mundo onde os ecrãs individuais das aeronaves começam a perder terreno para os dispositivos privados dos utilizadores.

