YouTube reforça controlos parentais e permite bloquear os Shorts para adolescentes

O YouTube anunciou um conjunto de novas funcionalidades de controlo parental, destinadas a proporcionar uma experiência mais segura e equilibrada para os utilizadores adolescentes. Entre as novidades, destaca-se a capacidade de limitar ou bloquear completamente o acesso aos vídeos curtos, conhecidos como Shorts.

Controlo reforçado sobre os Shorts e o tempo de utilização

A plataforma de vídeo da Google está a implementar controlos parentais adicionais, incluindo uma ferramenta para definir limites de tempo de visualização dos Shorts em contas supervisionadas. Num futuro próximo, os pais e encarregados de educação terão a possibilidade de reduzir o temporizador dos Shorts a zero.

Segundo Jennifer Flannery O'Connor, vice-presidente de gestão de produto do YouTube, esta é "uma funcionalidade pioneira na indústria que coloca os pais firmemente no controlo da quantidade de conteúdo de formato curto que os seus filhos consomem".

Adicionalmente, os lembretes para fazer uma pausa e para a hora de dormir passam a estar ativados por predefinição para os utilizadores com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos.

Recomendações de conteúdo mais adequadas no YouTube

A plataforma está também a introduzir novos princípios para o seu algoritmo de recomendação, com o objetivo de sugerir vídeos mais "enriquecedores" e adequados à faixa etária dos adolescentes. Na prática, isto significa que o YouTube irá promover com maior frequência conteúdos de canais educativos.

A empresa revelou que estes princípios, bem como um guia para criadores de conteúdo, foram desenvolvidos em colaboração com o seu comité consultivo de jovens e diversas organizações de renome, como o Center for Scholars and Storytellers da UCLA, a Associação Americana de Psicologia e o Digital Wellness Lab do Boston Children's Hospital.

Outra das novidades, que será disponibilizada nas próximas semanas, é a atualização do processo de criação de contas para crianças. Estas contas estão diretamente associadas às dos pais, não possuindo um endereço de e-mail ou uma palavra-passe próprios. O YouTube afirma que os utilizadores poderão alternar entre as diferentes contas familiares na aplicação móvel com apenas alguns toques.

Isto torna mais fácil garantir que cada membro da família tem a experiência de visualização correta, com as definições de conteúdo e as recomendações adequadas à sua idade que realmente deseja ver.

Escreveu O'Connor.

