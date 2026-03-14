Guerra no Irão coloca em risco várias marcas do setor automóvel
A instabilidade geopolítica no Médio Oriente, em particular a guerra envolvendo o Irão, pode ter impactos relevantes na indústria automóvel global.
Segundo uma análise da Morningstar DBRS, várias marcas europeias e japonesas estão especialmente expostas às consequências económicas e logísticas deste conflito.
Entre os grupos mais vulneráveis encontram-se fabricantes como Stellantis, Volkswagen Group, Nissan e Honda, bem como marcas premium como Mercedes-Benz e BMW.
Estreito de Ormuz no centro das preocupações
Um dos principais receios prende-se com possíveis perturbações no Estreito de Ormuz, uma das rotas marítimas mais importantes para o transporte global de petróleo e energia. Qualquer bloqueio ou limitação nesta região pode provocar uma escalada nos preços energéticos e afetar diretamente os custos de produção e transporte da indústria automóvel.
De acordo com os analistas, o conflito poderá provocar vários efeitos negativos no setor, incluindo:
- Aumento dos custos energéticos
- Subida dos custos logísticos
- Disrupções nas cadeias de abastecimento
- Encarecimento de matérias-primas
No curto prazo, muitas empresas podem atenuar parte do impacto através de contratos energéticos já estabelecidos ou mecanismos de cobertura financeira. No entanto, se o conflito se prolongar, a pressão sobre fabricantes e fornecedores poderá intensificar-se.
O senhor Trump e os americanos na ancia de controlar mais petróleo e mandar em mais um país nem pensou os perigos que poderia representar para o resto do mundo.
Já nem falo em Israel porque já todos sabemos que o Bibi ainda é pior, neste momento deve ser a pessoa viva e responsável com o recorde por mais mortes de criancas, o Trump já somou umas centenas mas o Bibi é de outro calibre.