OpenAI quer integrar o Sora no ChatGPT. Criar vídeos será mais fácil do que nunca

A OpenAI está a preparar uma atualização que permitirá aos utilizadores do ChatGPT criarem vídeos através do modelo Sora diretamente na plataforma. Esta decisão surge como uma tentativa de consolidar as ferramentas da empresa e expandir a sua base de utilizadores globais.

Estratégia da OpenAI para alcançar mil milhões de utilizadores

De acordo com informações avançadas pelo portal The Information, a tecnológica norte-americana planeia incorporar as capacidades de geração de vídeo do Sora no ecossistema do ChatGPT. Embora a aplicação autónoma do Sora tenha tido um sucesso retumbante aquando do seu lançamento, em setembro de 2025, o interesse tem vindo a diminuir.

Esta quebra na popularidade deve-se, em grande medida, às limitações impostas à quantidade e ao tipo de conteúdos que os utilizadores podem produzir.

A integração desta funcionalidade no ChatGPT poderá conferir uma nova dinâmica ao modelo de vídeo. O objetivo principal da OpenAI passa por aumentar o número de utilizadores ativos semanais do chatbot - que em fevereiro se situava nos 900 milhões - para uma fasquia superior a mil milhões.

Apesar de a aplicação dedicada ao Sora continuar a existir, a verdade é que esta perdeu relevância, tendo saído do top 100 de aplicações gratuitas da App Store e registando poucos utilizadores a partilhar vídeos de forma pública.

O desafio financeiro e a rentabilização do Sora

Embora seja complexo precisar o custo exato da produção de vídeo para a OpenAI, sabe-se que a empresa cobra atualmente 0,10 dólares por segundo aos clientes de API para vídeos em 720p. A título de exemplo, em 2025, a empresa permitia a criação de 30 vídeos diários gratuitos por conta na aplicação Sora.

No entanto, ao disponibilizar esta ferramenta para a vasta audiência do ChatGPT, os custos de processamento poderão subir exponencialmente. Estima-se que a OpenAI gaste mais de 225 mil milhões de dólares em custos de inferência entre 2026 e 2030.

Para tentar rentabilizar o investimento, a empresa já implementou sistemas de créditos pagos na aplicação Sora e poderá replicar o modelo no ChatGPT. Uma das estratégias em cima da mesa poderá envolver parcerias de licenciamento, permitindo, por exemplo, a criação de vídeos com personagens da Disney mediante pagamento.

Resta saber se esta integração terá um impacto significativo nas contas da OpenAI ou se servirá apenas para elevar ainda mais as suas despesas operacionais.

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