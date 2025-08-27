PplWare Mobile

Que veículos poluem mais? Calculadora permite medir as emissões totais dos carros

· Motores/Energia 13 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. R41M31 says:
    27 de Agosto de 2025 às 08:58

    Mais um desgraçado que vai ser vítima do Trampa. Dizer estas coisas por lá nesta fase é perigoso…. 😀

    Responder
  2. Pedro P. says:
    27 de Agosto de 2025 às 08:59

    Aqui vamos nós …

    Responder
  3. Rui says:
    27 de Agosto de 2025 às 09:09

    Os elétricos poluem mais, são mais altos , têm todos os componentes feitos em plástico provenientes do petróleo, ainda as baterias são um atentado ambiental.

    Os ICE são melhores e dão CO2 às arvores. Os elétricos só servem para arrasar tudo, em troca do lítio. Também contaminão a àgua. As baterias acabam no aterro, não existe reciclagem. Petróleo = ecológico.

    Responder
  4. Mário says:
    27 de Agosto de 2025 às 09:11

    A guerra e os incêndios.
    Aguardo resposta do JL a dizer o contrário.

    Responder
  5. trupe says:
    27 de Agosto de 2025 às 09:16

    Mais um estudo de trampa. E o calculo de quantas emissões tem a produção de combustível e a produção elétrica? Só estudos de caca.

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      27 de Agosto de 2025 às 09:35

      Não sendo de todo entendido na matéria e assim do alto da minha ignorância não há nada que o humano faz que não provoque poluição, achando eu que estares num parque de estacionamento subterrâneo cheio de carros a combustão a trabalhar o ar fica muito mais complicado de se respirar do que no mesmo cenário mas com VE, mas deve de ser só a minha ignorância a falar.
      Outra conversa é, sabes que a produção de eletricidade não é toda e só toda para carregares os VE, certo?

      Responder
    • JL says:
      27 de Agosto de 2025 às 10:21

      Está lá tudo, era ler.

      Responder
  6. Chuck Norris says:
    27 de Agosto de 2025 às 10:07

    Só vim ver os comentarios do JL

    Responder
  7. Yamahia says:
    27 de Agosto de 2025 às 10:10

    “…estudo concluiu, também, que os veículos menos poluentes são os sedãs compactos elétricos, pois gerariam menos de 20% das emissões por milha de uma carrinha a combustão. …”
    Aceito.
    Um elektro pequeno polui menos 20% do que uma carrinha de carga a gasóleo.

    Responder
  8. Vim Menti says:
    27 de Agosto de 2025 às 10:22

    Não encontro Lisboa

    Responder
  9. Infinity says:
    27 de Agosto de 2025 às 10:34

    E a poluição no processo de fabrico? só ai o eletricos já foram

    Responder

