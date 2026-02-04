PplWare Mobile

Chinesas estão imparáveis: BYD, Zeekr e Geely já dominam vendas de veículos elétricos

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Rui Almeida says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 17:15

    Podemos considerar carros elétricos carros? E porque em motor é controlo de transmissão não são nada parecidos a um carro.

    Responder
    • Vítor M. says:
      4 de Fevereiro de 2026 às 19:58

      Então não são? 😀 Com a devida atenção ao paradigma atual de automóvel, os carros elétricos e veículos com motor de combustão interna partilham a mesma finalidade essencial. Ambos existem para assegurar mobilidade individual e coletiva, enquadrados pelas mesmas regras de circulação, segurança e utilização do espaço rodoviário.

      Tanto os veículos elétricos como os térmicos possuem quatro rodas, sistemas de direção equivalentes e recorrem aos mesmos princípios fundamentais de aerodinâmica. São concebidos para transportar passageiros dentro de padrões de conforto, segurança e eficiência definidos pelo mercado e pela legislação internacional.

      Ambos utilizam um motor como elemento central de propulsão. No entanto, a fonte de energia é distinta. O veículo elétrico consome energia elétrica armazenada em baterias, enquanto o veículo a combustão utiliza energia química proveniente de combustíveis fósseis. Esta diferença tem impacto direto na arquitetura mecânica, na eficiência e na forma como a potência é entregue às rodas.

      Os dois tipos de veículos partilham um legado comum ao nível dos sistemas de condução, automatização, assistência ao condutor e prevenção de acidentes. Ainda assim, o comportamento dinâmico não é totalmente idêntico, uma vez que o motor elétrico oferece binário imediato e uma gestão de potência diferente da dos motores térmicos.

      Ambos são projetados para resistir a impactos e absorver a maior quantidade possível de energia antes de a transferir para os ocupantes. Apesar desse objetivo comum, os veículos elétricos integram baterias estruturais e sistemas de isolamento elétrico que introduzem novos desafios e soluções específicas em matéria de segurança.

      Os dois tipos de veículos utilizam as mesmas estradas e enquadram-se nos mesmos critérios globais de circulação. No entanto, diferem nas infraestruturas de abastecimento e nos processos de manutenção, com redes, tempos e modelos operacionais distintos.

      Em resumo… Carros elétricos e veículos a combustão são, em essência, automóveis com objetivos semelhantes, mas com soluções técnicas diferentes. As semelhanças são reais e estruturais, mas as diferenças são suficientemente relevantes para influenciar a condução, a eficiência, a segurança e a forma como cada tecnologia se integra no ecossistema da mobilidade. Ainda assim, ambos são carros 😉

      Responder
  2. Max says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 17:37

    Que grande abada levou a Tesla da BYD nos 100% elétricos.
    Na UE+UK, a Tesla variou por país, dos que já são conhecidos, comparando janeiro .de 2026 com 2025:
    – Subidas: Espanha, Suécia, Dinamarca e Itália.
    – Descidas acentuadas: Noruega (-88%), Países Baixos (-67%). UK (-57%), França (-42%) e Bélgica (-31%)

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda que um aluno possa ter aulas práticas de condução com um tutor registado, como a mãe ou o pai?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube