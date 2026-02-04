Chinesas estão imparáveis: BYD, Zeekr e Geely já dominam vendas de veículos elétricos
Indo ao encontro do crescimento que temos conhecido de alguns nomes chineses, a presença da BYD, Zeekr e Geely no pódio das vendas de veículos elétricos, na Austrália, pode oferecer insights valiosos à Europa.
Ainda que de forma lenta, os dados de janeiro sobre as vendas de veículos elétricos, na Austrália, indicam uma possível mudança de liderança.
Afinal, com os modelos fabricados na China a ocuparem as cinco primeiras posições, a Tesla, líder de mercado há muito tempo, viu-se empurrada para uma posição muito mais baixa.
Segundo a imprensa australiana, os veículos elétricos representaram 8,4% do total do mercado de carros novos em janeiro, abaixo dos 10,2% registados em dezembro de 2025, mas acima dos 4,4% registados no mesmo mês do ano anterior.
Os dados mais recentes da Câmara Federal da Indústria Automóvel (em inglês, FCAI) e do Conselho de Veículos Elétricos (em inglês, EVC) mostram que foram vendidos, na Austráia, em janeiro, 7409 veículos elétricos a bateria, acima dos híbridos plug-in (5161) e abaixo dos mild hybrids (15.131).
Naquele mercado, o declínio registado em janeiro de 2026 em comparação com o mês anterior deveu-se, pelo menos em parte, a uma grande queda nas entregas da Tesla para os seus Model Y e Model 3.
Eis a lista completa:
- BYD Sealion 7 - 1171 vendas
- BYD Atto 2 - 562 vendas
- Zeekr 7X - 418 vendas
- Geely EX5 - 415 vendas
- BYD Seal - 295 vendas
- Tesla Model Y - 288 vendas
- Kia EV5 - 281 vendas
- BYD Dolphin - 272 vendas
- BYD Atto 1 - 245 vendas
- BYD Atto 3 - 234 vendas
- Omoda Jaecoo J5 - 215 vendas
- Tesla Model 3 - 213 vendas
Segundo Tony Weber, diretor-executivo da FCAI, "estamos a ver menos veículos a gasolina a serem vendidos e um crescimento rápido dos híbridos plug-in, enquanto a adoção de veículos híbridos e elétricos a bateria é mais estável".
O que este pódio australiano diz à Europa?
Não estando diretamente relacionados com o mercado europeu, os dados australianos sobre vendas de veículos elétricos oferecem várias pistas valiosas para a Europa, sobretudo em matéria de tendências de mercado, concorrência e adoção de carros eletrificados.
Por um lado, as marcas chinesas reforçam a sua capacidade para conquistar mercados globais de veículos elétricos, conseguindo competir com líderes estabelecidos como a Tesla.
Por outro, os dados australianos mostram que mesmo os líderes consolidados, como a Tesla, são vulneráveis a flutuações de vendas, seja devido a questões de produção, logística ou alterações nos incentivos, que continuam, estes últimos, a ser decisivos para os consumidores.
Isto sugere que o domínio não é absoluto e que a concorrência pode ganhar terreno rapidamente.
Podemos considerar carros elétricos carros? E porque em motor é controlo de transmissão não são nada parecidos a um carro.
Então não são? 😀 Com a devida atenção ao paradigma atual de automóvel, os carros elétricos e veículos com motor de combustão interna partilham a mesma finalidade essencial. Ambos existem para assegurar mobilidade individual e coletiva, enquadrados pelas mesmas regras de circulação, segurança e utilização do espaço rodoviário.
Tanto os veículos elétricos como os térmicos possuem quatro rodas, sistemas de direção equivalentes e recorrem aos mesmos princípios fundamentais de aerodinâmica. São concebidos para transportar passageiros dentro de padrões de conforto, segurança e eficiência definidos pelo mercado e pela legislação internacional.
Ambos utilizam um motor como elemento central de propulsão. No entanto, a fonte de energia é distinta. O veículo elétrico consome energia elétrica armazenada em baterias, enquanto o veículo a combustão utiliza energia química proveniente de combustíveis fósseis. Esta diferença tem impacto direto na arquitetura mecânica, na eficiência e na forma como a potência é entregue às rodas.
Os dois tipos de veículos partilham um legado comum ao nível dos sistemas de condução, automatização, assistência ao condutor e prevenção de acidentes. Ainda assim, o comportamento dinâmico não é totalmente idêntico, uma vez que o motor elétrico oferece binário imediato e uma gestão de potência diferente da dos motores térmicos.
Ambos são projetados para resistir a impactos e absorver a maior quantidade possível de energia antes de a transferir para os ocupantes. Apesar desse objetivo comum, os veículos elétricos integram baterias estruturais e sistemas de isolamento elétrico que introduzem novos desafios e soluções específicas em matéria de segurança.
Os dois tipos de veículos utilizam as mesmas estradas e enquadram-se nos mesmos critérios globais de circulação. No entanto, diferem nas infraestruturas de abastecimento e nos processos de manutenção, com redes, tempos e modelos operacionais distintos.
Em resumo… Carros elétricos e veículos a combustão são, em essência, automóveis com objetivos semelhantes, mas com soluções técnicas diferentes. As semelhanças são reais e estruturais, mas as diferenças são suficientemente relevantes para influenciar a condução, a eficiência, a segurança e a forma como cada tecnologia se integra no ecossistema da mobilidade. Ainda assim, ambos são carros 😉
Que grande abada levou a Tesla da BYD nos 100% elétricos.
Na UE+UK, a Tesla variou por país, dos que já são conhecidos, comparando janeiro .de 2026 com 2025:
– Subidas: Espanha, Suécia, Dinamarca e Itália.
– Descidas acentuadas: Noruega (-88%), Países Baixos (-67%). UK (-57%), França (-42%) e Bélgica (-31%)
Só não percebo porque é que no país deles continuam a comprar o Tesla e não um carro deles qualquer . E aqui é igual, só se vê os chineses com Mercedes e BMWs . Deve ser bom só para os outros.
Vê os Top de venda na China e depois falamos…