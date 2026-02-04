Chinesas estão imparáveis: BYD, Zeekr e Geely já dominam vendas de veículos elétricos

Indo ao encontro do crescimento que temos conhecido de alguns nomes chineses, a presença da BYD, Zeekr e Geely no pódio das vendas de veículos elétricos, na Austrália, pode oferecer insights valiosos à Europa.

Ainda que de forma lenta, os dados de janeiro sobre as vendas de veículos elétricos, na Austrália, indicam uma possível mudança de liderança.

Afinal, com os modelos fabricados na China a ocuparem as cinco primeiras posições, a Tesla, líder de mercado há muito tempo, viu-se empurrada para uma posição muito mais baixa.

Segundo a imprensa australiana, os veículos elétricos representaram 8,4% do total do mercado de carros novos em janeiro, abaixo dos 10,2% registados em dezembro de 2025, mas acima dos 4,4% registados no mesmo mês do ano anterior.

Os dados mais recentes da Câmara Federal da Indústria Automóvel (em inglês, FCAI) e do Conselho de Veículos Elétricos (em inglês, EVC) mostram que foram vendidos, na Austráia, em janeiro, 7409 veículos elétricos a bateria, acima dos híbridos plug-in (5161) e abaixo dos mild hybrids (15.131).

Naquele mercado, o declínio registado em janeiro de 2026 em comparação com o mês anterior deveu-se, pelo menos em parte, a uma grande queda nas entregas da Tesla para os seus Model Y e Model 3.

Eis a lista completa:

BYD Sealion 7 - 1171 vendas

BYD Atto 2 - 562 vendas

Zeekr 7X - 418 vendas

Geely EX5 - 415 vendas

BYD Seal - 295 vendas

Tesla Model Y - 288 vendas

Kia EV5 - 281 vendas

BYD Dolphin - 272 vendas

BYD Atto 1 - 245 vendas

BYD Atto 3 - 234 vendas

Omoda Jaecoo J5 - 215 vendas

Tesla Model 3 - 213 vendas

Segundo Tony Weber, diretor-executivo da FCAI, "estamos a ver menos veículos a gasolina a serem vendidos e um crescimento rápido dos híbridos plug-in, enquanto a adoção de veículos híbridos e elétricos a bateria é mais estável".

O que este pódio australiano diz à Europa?

Não estando diretamente relacionados com o mercado europeu, os dados australianos sobre vendas de veículos elétricos oferecem várias pistas valiosas para a Europa, sobretudo em matéria de tendências de mercado, concorrência e adoção de carros eletrificados.

Por um lado, as marcas chinesas reforçam a sua capacidade para conquistar mercados globais de veículos elétricos, conseguindo competir com líderes estabelecidos como a Tesla.

Por outro, os dados australianos mostram que mesmo os líderes consolidados, como a Tesla, são vulneráveis a flutuações de vendas, seja devido a questões de produção, logística ou alterações nos incentivos, que continuam, estes últimos, a ser decisivos para os consumidores.

Isto sugere que o domínio não é absoluto e que a concorrência pode ganhar terreno rapidamente.

Leia também: