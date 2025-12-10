Google Maps passa a guardar o local de estacionamento sem ter de fazer nada

Continuando a senda de alterações, a Google resolveu melhorar o seu serviço de mapas com uma novidade, que muitos esperavam há anos. O Google Maps no iOS passou a ativar o guardar automático da localização de estacionamento e adiciona ícones de carros personalizados para marcar onde estacionou.

Google Maps guarda local de estacionamento

A Google começou a implementar uma melhoria no Google Maps que permite à aplicação detetar automaticamente quando o carro foi estacionado e guardar a localização sem que o utilizador tenha de fazer nada. Esta é uma funcionalidade experimental que foi observada em versões preliminares da aplicação para dispositivos iOS. Além disso, esta versão de pré-visualização introduz um detalhe visual extra.

Falamos da utilização de ícones de carros personalizados para marcar o lugar de estacionamento. De notar que a opção de guardar locais de estacionamento não é nova, uma vez que a aplicação oferece várias versões desta funcionalidade há anos. Até então, este salvamento exigia ação manual do utilizador; com a atualização, o processo será automático.

A nova funcionalidade permite que a aplicação detete lugares de estacionamento quando o condutor está no carro e se liga ao veículo via USB, Bluetooth ou CarPlay. Após estacionar, o Google Maps guardará a localização e mantê-la-á durante 48 horas, a menos que o utilizador a apague antes ou volte a conduzir.

Totalmente automático no iOS e por 48 horas

Atualmente, esta funcionalidade automática foi apenas implementada no iOS, enquanto no Android o processo permanece manual. Ainda não há indicações de quando será adicionada a deteção automática, mas a Google deve apostar em manter esta sua versão atualizada com esta novidade importante.

A atualização também permitirá que os utilizadores utilizem o seu ícone de carro personalizado para marcar o local de estacionamento. Tradicionalmente, este local era representado por um ícone “P”, mas agora irá exibir o mesmo ícone de automóvel utilizado para a navegação. Os utilizadores que tiverem uma destas imagens personalizadas configuradas na aplicação deverão começar a ver esta integração imediatamente.

Esta mudança, ainda que simples, irá facilitar a vida a muitos utilizadores. Sem terem de se preocupar, rapidamente vão encontrar onde estacionaram os seus carros, bastando olhar ao Google Maps. No limite, podem sempre pedir instruções para navegar até esse local.