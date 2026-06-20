Vários Apple Watches antigos ficam de fora da nova Siri AI. Apple explica porquê

A Apple revelou recentemente quais os modelos do Apple Watch que vão suportar a nova Siri com inteligência artificial (IA), mas a justificação para a exclusão de modelos anteriores continua a gerar dúvidas entre os utilizadores.

A explicação oficial da Apple

Durante uma entrevista recente, a equipa de marketing de produto do Apple Watch e Saúde abordou finalmente a questão dos requisitos do watchOS 27. Segundo os responsáveis, as novas funcionalidades deIA foram desenhadas para oferecer o melhor desempenho possível no hardware mais recente.

No entanto, esta justificação não clarifica os aspetos técnicos que impedem os relógios mais antigos de processar estas tarefas, especialmente quando o processamento principal é delegado para um iPhone compatível. Assim, os utilizadores continuam sem compreender a verdadeira razão pela qual necessitam de fazer um upgrade de hardware.

Modelos compatíveis com a nova Siri AI

Com a chegada do watchOS 27, a linha que divide os dispositivos suportados dos obsoletos ficou claramente definida. Apenas os relógios equipados com chips mais recentes conseguirão correr a nova assistente virtual. A lista de dispositivos compatíveis inclui:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Por outro lado, modelos populares como o Apple Watch Series 8 ou a primeira geração do Apple Watch Ultra, que utilizam o processador S8, ficam totalmente excluídos desta atualização. Esta decisão desapontou muitos utilizadores que possuem equipamentos ainda bastante potentes, mas que agora enfrentam uma obsolescência planeada.

O mistério técnico por trás da decisão

Embora o processador S9 introduzido no Apple Watch Series 9 possua um Neural Engine de 4 núcleos (duas vezes mais rápido que o do S8), a necessidade de ter um iPhone por perto com Apple Intelligence levanta questões.

Se o smartphone realiza grande parte do processamento pesado, o relógio deveria funcionar apenas como um intermediário de interface. Especula-se que o processamento local de comandos de voz simples seja o verdadeiro entrave técnico, mas a Apple optou por não detalhar este aspeto.

Até que surja uma explicação mais detalhada, os consumidores terão de aceitar as justificações gerais de performance apresentadas pela marca de Cupertino.

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