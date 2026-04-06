Apple estará a comprar e acumular DRAM para bloquear a concorrência

Com a procura global de DRAM móvel a níveis historicamente elevados e as cadeias de abastecimento sob pressão, a Apple parece estar a utilizar a sua força financeira para garantir o máximo possível do stock disponível. É uma tática agressiva que pode alterar ainda mais o equilíbrio com a concorrência no mercado dos smartphones.

Apple estará a comprar e acumular RAM

O analista da TF Securities, Ming-Chi Kuo, argumentou recentemente que a Apple poderia expandir a sua quota de mercado no meio da atual turbulência no mercado de memória. Para isso vai absorver os custos mais elevados da memória em vez de aumentar os preços dos dispositivos. Esta abordagem, sugeriu Kuo, permitiria à Apple expandir a sua participação mesmo num ambiente de oferta instável.

A estratégia parece estar a desenrolar-se em tempo real. De acordo com uma fonte na Coreia do Sul citada em relatórios locais, a Apple estaria a comprar quase toda a DRAM móvel disponível no mercado. Isto a preços excecionalmente elevado. Mesmo que isso signifique um impacto negativo nos lucros operacionais, para limitar a oferta disponível para os fabricantes concorrentes.

A confirmar-se, a medida representaria uma das manobras mais agressivas da empresa na sua cadeia de abastecimento nos últimos tempos. Os efeitos já se estão a espalhar. Segundo os relatos, a MediaTek e a Qualcomm reduziram os seus envios de chips móveis de 4 nm em 15 a 20 milhões de unidades. Isto devido ao aumento dos custos de memória e à procura mais fraca que afetam o mercado.

Criadora do iPhone quer bater concorrência

Esta desaceleração é particularmente significativa para os fabricantes de smartphones que dependem destes fornecedores de chips para dispositivos de gama média e baixa. É aqui que as pressões de custos são mais acentuadas. Entretanto, a Samsung aumentou os preços das versões de maior capacidade de vários produtos, incluindo o Galaxy S25 Edge, o Galaxy Z Fold 7 e o Galaxy Flip 7.

A empresa não ligou publicamente estes aumentos às restrições no fornecimento de memória. Mas fazem parte do mesmo padrão de aperto que se intensificou desde o início do ano. O CEO da Apple, Tim Cook, destacou recentemente os custos de memória e a capacidade limitada de fabrico nos nós avançados da TSMC como restrições para a empresa durante a sua última teleconferência de resultados.

No entanto, com base nos indícios actuais, a Apple parece estar a utilizar as suas enormes reservas de caixa não só para garantir peças. Também para obter vantagem sobre os concorrentes. Esta é uma táctica que, embora dentro das regras de mercado, destaca como as empresas com grandes recursos financeiros podem moldar os mercados globais de componentes a seu favor.