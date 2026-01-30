Conhece a nova funcionalidade do AirTag no Apple Watch? Venha configurar que vai adorar

Depois do lançamento do novo Airtag 2, mandamos vir para testar se de facto vale a pena face à versão anterior. Sabíamos, de antemão, que quem iria beneficiar bastante era o Apple Watch. Venha saber a razão.

O novo AirTag da Apple chega com várias melhorias face ao modelo original, sendo uma delas a expansão da melhor funcionalidade do AirTag, a Localização precisa, para o Apple Watch. Eis como a configurar.

O AirTag 2 expande a Pesquisa de Precisão ao Apple Watch

O principal objetivo do AirTag é ajudá-lo a encontrar objetos perdidos. E a melhor funcionalidade para o fazer tem sido, desde sempre, a Localização precisa.

A Localização precisa utiliza feedback háptico, visual e sonoro para o guiar passo a passo diretamente até ao item perdido.

Esta funcionalidade ficou ainda melhor com o AirTag 2, graças a um alcance alargado que permite agora que a Localização precisa funcione até uma distância 1,5 vezes superior à do primeiro AirTag.

Mas o AirTag 2 traz outra melhoria importante na Localização precisa. Pela primeira vez, passa a estar disponível no Apple Watch.

No entanto, reparamos que a forma de a configurar não é das mais intuitivas. No Apple Watch, a aplicação Encontrar Itens é normalmente o local onde se vai para localizar um AirTag perdido.

Mas, para utilizar a Localização precisa, o watchOS encaminha-o, em vez disso, para a Central de controlo.

Como configurar a Pesquisa de Precisão e requisitos de utilização

Veja como pode configurar a Localização precisa, de acordo com a Apple.

No Apple Watch, pressione o botão lateral para abrir a Central de controlo

Deslize até ao fundo e toque em Editar

Toque no botão Adicionar no canto superior esquerdo

Deslize para baixo até Encontrar objetos e toque em Encontrar AirTag

Toque para adicionar o item à Central de controlo

Depois de estar na Central de controlo, o AirTag passa a ter um ícone especial correspondente ao tipo de item. Por exemplo, o meu AirTag 2 está no guarda-chuva, pelo que vejo um ícone do guarda-chuva na Central de controlo.

Para utilizar a Localização precisa no Apple Watch, existem requisitos de hardware e de software.

Hardware : é necessário um AirTag 2 e um Apple Watch Series 9 ou posterior, ou um Apple Watch Ultra 2 ou posterior

: é necessário um AirTag 2 e um Apple Watch Series 9 ou posterior, ou um Apple Watch Ultra 2 ou posterior Software: é necessário o watchOS 26.2.1 ou posterior

É muito conveniente ter acesso rápido à Localização precisa directamente a partir da Central de controlo.

Também é interessante perceber que a imagem passa a ser o gatilho para ativar a funcionalidade e podemos ter vários.

Seria interessante que a funcionalidade também estivesse disponível na aplicação Encontrar objetos, mas talvez isso venha a acontecer numa futura atualização.