Como poderá o iOS 26 melhorar a experiência com os seus AirPods

O iOS 26 não vai apenas melhorar o seu iPhone. Vai também adicionar várias novas funcionalidades aos AirPods, melhorando ainda mais a já excelente experiência de utilização dos populares auriculares da Apple. Estas alterações aprofundam a integração dos AirPods com o iPhone. Descubra todas as formas como o iOS 26 vai melhorar a sua experiência com os AirPods.

Como o iOS 26 irá melhorar a sua experiência com os AirPods em 8 pontos: Câmara remota

Gravação de áudio superior

Pausa automática de áudio durante o sono

Integração com o CarPlay

Atualização manual do firmware dos AirPods

Alertas de bateria fraca

Teste público da versão beta

Novas funcionalidades para os AirPods no outono

iOS 26 traz mais funcionalidades úteis aos AirPods

Desde o lançamento dos AirPods em 2016, a Apple tem adicionado novas funcionalidades aos seus auscultadores com cada grande atualização do iOS.

Os AirPods Pro 2 em particular — que a crítica em geral considera “essenciais para os utilizadores Apple” — continuam a beneficiar de melhorias de software que desbloqueiam funcionalidades inovadoras.

Não admira que os AirPods continuem a ser os melhores auriculares para o iPhone. Embora modelos mais recentes da Samsung e da Sony possam rivalizar na qualidade sonora, nenhum oferece funcionalidades como suporte auditivo ou atender chamadas com um aceno de cabeça.

Com o iOS 26, a Apple vai adicionar ainda mais funcionalidades úteis aos AirPods — mas apenas aos modelos que possuam o chip sem fios H2.

Infelizmente, isto significa que apenas os AirPods 4 (com ou sem cancelamento ativo de ruído) e os AirPods Pro 2 receberão estas novidades.

Em surdina, diz-se que a Apple planeia lançar os AirPods Pro 3, com ainda mais funcionalidades, no próximo ano.

Controlo remoto da câmara

O iOS 26 transformará os AirPods num botão remoto para acionar o obturador da câmara.

Com a app Câmara aberta no iPhone, poderá tirar uma fotografia ou começar a gravar vídeo pressionando (ou pressionando sem soltar) a haste dos AirPods.

Gravação de áudio superior

A Apple permitirá finalmente o uso dos AirPods como microfone externo para gravação de vídeo. Isto permitirá captar áudio de melhor qualidade com menos ruído de fundo.

Poderá também usar os AirPods para áudio em videochamadas, tanto em apps da Apple (como Mensagens ou Notas de Voz) como de terceiros.

Isto abre novas possibilidades, como gravar podcasts em movimento com qualidade de som superior.

Pausa automática ao adormecer

O iOS 26 permitirá aos AirPods pausar automaticamente a música ou o áudio quando detetarem que adormeceu.

Não será necessário configurar um temporizador de sono.

Integração com o CarPlay

Com o iOS 26, ao entrar no carro enquanto ouve música com os AirPods, a reprodução de áudio será transferida automaticamente para o CarPlay assim que o sistema de infoentretenimento do veículo arrancar.

Em alternativa, poderá optar por manter os AirPods como fonte de áudio principal.

Atualização manual de firmware

A Apple nunca permitiu atualizar manualmente o firmware dos AirPods — o processo é automático em segundo plano.

Com o iOS 26, será adicionada uma nova página de atualizações de software para permitir isso.

Alertas de bateria fraca

Quando a bateria dos seus AirPods descer abaixo de um determinado nível, o iOS 26 mostrará um alerta para que os possa carregar (auriculares e/ou caixa).

Esta funcionalidade está entre as novidades ocultas do iOS 26 que a Apple não referiu na WWDC 2025.

Testes beta públicos

Pela primeira vez, a Apple permitirá ao público testar em versão beta o firmware dos AirPods.

A primeira beta pública, que incluirá algumas das funcionalidades mencionadas, será lançada em julho juntamente com a beta pública do iOS 26.

Novidades para os seus AirPods no outono

Como referido, todas estas novidades estarão disponíveis apenas para os AirPods com chip H2 (AirPods Pro 2 e AirPods 4).

A Apple pode não lançar todas estas funcionalidades logo na primeira versão do iOS 26 — algumas poderão chegar em atualizações posteriores.