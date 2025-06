Até onde nos levaram os 750 km de autonomia do novo DS N°8?

Depois de conhecermos o novo perfume francês nas estradas, em janeiro, fomos sentir o que tem para dar na estrada. Os testes internacionais arrancaram e os olhares dos curiosos não se desviaram do novo DS Nº8: um design diferenciado e um interior confortavelmente elegante.

DS N°8… o novo perfume francês nas estradas

A DS apresentou o novo DS N°8, em Portugal, em janeiro, aludindo à nomenclatura francesa da perfumaria e prometendo o que poucos conseguem oferecer: 750 km (ciclo WLTP) e 500 km de autonomia em autoestrada.

Com 4,82 m de comprimento, 1,90 m de largura e apenas 1,58 m de altura, com uma distância ao solo reduzida em 15,5 cm, a silhueta do N°8 favorece grandemente o fluxo de ar e o consumo de combustível, além de assegurar destaque na estrada.

Por sua vez, o peso varia entre 2132 kg e 2289 kg, consoante as três opções de motorização disponíveis (230 cv, 245 cv e 350 cv). Esta última está equipada com dois motores elétricos para a tração às quatro rodas.

O perfil dinâmico é realçado pelos puxadores das portas embutidos e pelas jantes de até 21 polegadas.

Interior elegante como os condutores requintados exigem

Fazendo jus à assinatura francesa, o DS Nº8 apresenta-se elegante, com um interior requintado, que transmite conforto e serenidade. Todas as configurações disponíveis apresentam materiais de alta qualidade.

O DS N°8 está equipado com dois ecrãs, incluindo um painel de instrumentos HD de 12,25 polegadas, complementado pelo DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, um ecrã para a cabeça que projeta informações relevantes e não intrusivas, tais como velocidade, através do para-brisas para o campo de visão do condutor.

O ecrã central de 16 polegadas, personalizável como o painel de instrumentos e o DS EXTENDED HEAD-UP DISPLAY, está integrado no painel de bordo e dá acesso a funções relevantes para o condutor.

O DS N°8 oferece numerosos espaços de arrumação ergonómicos em vários locais do habitáculo, ao mesmo tempo que garante um espaço de bagageira notável - até 620 litros, numa forma de cubo que facilita a sua utilização.

A porta da bagageira, com abertura elétrica regulável numa grande amplitude (185 cm sob a porta da bagageira), permite aos utilizadores um acesso fácil à mala.

Além disso, a profundidade do espaço (1,16 m) permite transportar objetos compridos sem necessidade de rebater os encostos dos bancos traseiros.

Sistema de som ELECTRA 3D da FOCAL

Em parceria com o especialista francês em áudio FOCAL, a DS Automobiles desenvolveu o som 3D com a integração de 14 altifalantes em todo o habitáculo e um amplificador de 690 W para uma experiência imersiva única.

No DS N°8, as grelhas dos altifalantes fundiram-se com o revestimento dos painéis das portas em alumínio. Para obter a penetração sonora adequada e a precisão necessária dos grafismos no alumínio, a fabricante utilizou uma tecnologia laser sem precedentes no mundo automóvel.

O sistema é completado por dois altifalantes ao nível do tejadilho que contribuem para o som nítido e envolvente em três dimensões e em diferentes níveis (intenso, envolvente ou ligeiro) do sistema áudio do DS N°8.

Desempenho elétrico e experiência de condução

O DS N°8 propõe três grupos motopropulsores 100% elétricos, adequados para todas as utilizações:

FWD 230 cv, com uma bateria de 73,7 kWh para uma autonomia até 550 km (WLTP);

FWD Long Range 245 cv, com uma bateria de 97,2 kWh que permite uma autonomia até 750 km (WLTP);

AWD Long Range com tração integral de 350 cv, proporcionando até 688 km de autonomia (WLTP) com um único carregamento.

Estes grupos motopropulsores dispõem de um aumento de potência único que confere 30 cv adicionais à versão FWD, ou seja, 260 cv; 35 cv à versão FWD LONG RANGE, ou seja, 280 cv; e 25 cv à versão AWD LONG RANGE, ou seja, 375 cv.

Qualquer que seja o grupo motopropulsor escolhido, a potência e o binário disponíveis desde o arranque permitem ao DS N°8 integrar-se facilmente no fluxo do tráfego.

Relativamente à aceleração, a versão FWD acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 7,7 segundos, a versão FWD Long Range em 7,8 segundos, enquanto o DS N°8 AWD Long Range necessita de apenas de 5,4 segundos.

Para os que gostam de velocidade, importa ressalvar que, independentemente do grupo motopropulsor, o DS N°8 está limitado a 190 km/h.

O carregamento da bateria Long Range fornece até 160 kW em corrente contínua, recuperando assim 200 km de autonomia em 10 minutos.

Além disso, o carregamento de 20% a 80% é efetuado em 27 minutos.

Para uma utilização quotidiana, um carregador incorporado de 11 kW permite um carregamento eficiente em casa ou em pontos de carregamento públicos.

EV Routing para resolver a "range anxiety"

O DS N°8 incorpora várias tecnologias e caraterísticas concebidas para aliviar a carga mental do condutor.

Destaque para o EV Routing, que simplifica o planeamento da viagem, permitindo visualizar e planear percursos tendo em conta as paragens necessárias para o carregamento, e antecipando os tempos de carregamento e as paragens.

A par deste recurso, o DS Nº8 conta ainda com e-Routes para planeamento de viagens e previsão de necessidades energéticas; carregamento simplificado por via de uma larga rede de carregadores; e pré-condicionamento da bateria, que ajuda a otimizar o tempo de carregamento.

O DS DRIVE ASSIST 2.0 contribui para viagens mais tranquilas, com um sistema de condução semi-autónomo de nível 2 capaz de gerir as mudanças de faixa, adaptar a velocidade à curvatura da estrada e manter o veículo no centro da faixa.

Em condições de escuridão, a condução do DS N°8 proporciona o mesmo nível de confiança com o DS NIGHT VISION, melhorando a visibilidade.

Preço e disponibilidade

O DS N°8 está disponível com dois níveis de acabamento, PALLAS e ETOILE.

Além do acabamento PALLAS, disponível nas versões FWD e FWD Long Range, o Nº8 está possui ainda a versão ETOILE, disponível nas versões FWD, FWD Long Range e AWD Long Range.

Versão Potência máxima (cv) PVP recomendado FWD PALLAS 230 cv 59.000 € FWD Long Range PALLAS 245 cv 64.500 € FWD ETOILE 230 cv 65.000 € FWD Long Range ETOILE 245 cv 71.100 € AWD Long Range ETOILE 350 cv 75.600 €

Em resumo...

O DS Nº 8 afirma-se como a síntese perfeita entre sofisticação francesa, tecnologia de ponta e conforto de alto nível – um verdadeiro trunfo para quem procura distinção e excelência em cada detalhe.

Na Suíça, mesmo com pouco tempo ao volante, foi fácil perceber o enorme potencial de uma máquina repleta de tecnologia, concebida para oferecer segurança, desempenho, qualidade e durabilidade.