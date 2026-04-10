Spotify agora permite desativar os vídeos na app com esta novidade

O Spotify começou por ser uma plataforma de streaming de música, mas nos últimos anos tem-se concentrado nos vídeos como estratégia para se manter competitivo. Embora algumas pessoas gostem de ouvir podcasts em vídeo e de ver videoclipes, a maioria ignora este conteúdo. A boa notícia é que o Spotify permite agora desativar todos os vídeos na aplicação.

Spotify agora permite desativar os vídeos na app

De acordo com uma publicação, o Spotify adicionou novos controlos para desativar a reprodução de vídeo na sua aplicação para dispositivos móveis. A atualização permitirá aos utilizadores escolher entre uma experiência apenas áudio ou uma experiência vídeo "mais rica e melhorada". Estes controlos estarão disponíveis para todos os utilizadores dos planos Básico e Premium, incluindo os planos Individual, Duo, Família e Estudante.

Os utilizadores podem desativar os vídeos em Definições > Conteúdo e visualização. Para quem tem uma subscrição familiar, apenas o administrador do plano está autorizado a desativar esta funcionalidade, podendo ajustá-la para qualquer membro nas definições da subscrição. De notar que a opção de desativar vídeos do Spotify apenas está disponível na aplicação para dispositivos móveis.

Se teve uma sensação de déjà vu, é porque a funcionalidade já existia para contas de utilizadores com menos de 13 anos. A diferença é que agora está disponível para todos. Há vários anos que o Spotify tenta usar os vídeos como estratégia para competir com o YouTube e abocanhar uma fatia do mercado. Embora a plataforma domine o mercado de streaming de música, a sua empreitada não obteve os resultados esperados.

Garantir a poupança de dados aos utilizadores

Até hoje, a maioria dos utilizadores prefere a experiência de áudio e continua a recorrer ao YouTube para ver videoclipes. O problema é que o Spotify investiu muito para recuar. Se nos lembrarmos, a empresa fechou um acordo multimilionário com Joe Rogan para tornar os seus podcasts exclusivos da plataforma.

A ideia funcionou e o tempo de visualização na aplicação aumentou, pelo que a empresa ofereceu acordos a outros criadores de conteúdos e investiu mais de 100 milhões de dólares para impulsionar o vídeo até 2025. A opção de desativar vídeos não está relacionada com a perda de interesse do utilizador. Mais de 390 milhões de utilizadores consumiram podcasts de vídeo no Spotify em 2025.

Isto representou um aumento de 54% em relação ao ano anterior. A empresa afirmou que funcionalidades como a opção de desativar vídeos fazem parte de uma estratégia para dar mais controlo aos utilizadores. A empresa adiantou que os ouvintes do Spotify concordam, e esta sensação de controlo traduz-se diretamente em valor.