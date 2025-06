iOS 26 simplifica a mudança automática de áudio nos AirPods e outros auscultadores

A gestão automática do áudio em dispositivos Bluetooth ligados ao iPhone tem sido, ao longo dos anos, fonte de frustração para muitos utilizadores de AirPods e outros auscultadores sem fios. Mudanças inesperadas de áudio entre iPhone, iPad, Mac ou até sistemas de som de automóveis podiam interromper chamadas, ou música nos momentos mais inconvenientes. Com o iOS 26, a Apple introduz uma solução pensada para acabar com estes saltos indesejados, oferecendo mais controlo e personalização.

Como funciona o novo ajuste de áudio automático no iOS 26

Na primeira versão beta para programadores do iOS 26 já se encontra disponível uma nova opção chamada “Manter áudio nos auscultadores”. Esta funcionalidade, situada nas definições de AirPlay e Continuidade, permite que o som permaneça prioritariamente nos auscultadores quando são detetados novos dispositivos de reprodução nas proximidades, como sistemas de som de carros ou colunas ligadas ao iPhone.

Assim, quem utiliza AirPods ou auscultadores compatíveis pode evitar que o áudio seja desviado involuntariamente ao mudar de ambiente ou ao partilhar dispositivos com familiares.

Segundo a descrição da Apple, quando se usam AirPods ou auscultadores, o som continua neles mesmo que outros dispositivos (como o carro) se liguem ao iPhone. Este mecanismo atua como um bloqueio que impede o sistema de mudar a saída de áudio sem autorização do utilizador — algo comum em lares com vários equipamentos Apple ou durante deslocações.

Destaca-se ainda a transição inteligente entre AirPods e CarPlay. Por exemplo, se estiver a ouvir música com os AirPods e entrar no carro, o áudio passará automaticamente para as colunas de som do automóvel. Ao sair, a reprodução regressa aos auscultadores, sem interrupções — ideal para quem alterna frequentemente entre conduzir e caminhar.

Tudo acontece agora de forma mais previsível e sem alterações manuais.

Porque era necessária esta alteração

A comutação automática do áudio era muitas vezes imprevisível, já que o sistema não permitia priorizar dispositivos Bluetooth preferidos. Isto levava a situações desconfortáveis: desde perder chamadas importantes porque o som passava para outro dispositivo, até ter de mexer constantemente nas definições depois de partilhar os auscultadores.

O iOS 26 traz, assim, uma melhoria muito pedida. Apesar de não ser a novidade mais mediática, faz diferença no dia a dia e responde a uma das exigências mais comuns de quem usa intensivamente auscultadores no ecossistema Apple.

Compatibilidade e disponibilidade da função

A nova opção de manter o áudio nos auscultadores chegará no outono com o lançamento oficial do iOS 26, a par do iPadOS 26 e do macOS Tahoe 26. Será incluída numa atualização gratuita de firmware e estará disponível inicialmente em modelos como os AirPods 4, AirPods 4 com cancelamento ativo de ruído e AirPods Pro 2.

O ajuste será também integrado em versões adaptadas para iPad e Mac.

Não será a única novidade para os AirPods: com esta atualização chegam ainda melhorias como gravação de áudio em qualidade de estúdio, controlo remoto de câmara e pausa automática ao detetar sono — tudo para aproveitar ao máximo o chip H2 e a inteligência dos novos sistemas operativos.

Uma mudança em linha com a evolução do ecossistema Bluetooth

O Bluetooth, com mais de duas décadas, tem evoluído em filtragem e eficiência energética (com o Bluetooth 6.0), mas a experiência do utilizador continuava a depender da forma como cada fabricante geria os emparelhamentos e prioridades.

Com o iOS 26, a Apple dá um passo importante para simplificar o uso real de auscultadores sem fios e minimizar mudanças de áudio indesejadas em ambientes partilhados.

Esta decisão responde tanto à pressão dos utilizadores como à tendência crescente de tornar a tecnologia mais invisível e personalizada. Ao ativar a função de manter o áudio nos auscultadores, o utilizador ganha finalmente o controlo tão esperado sobre onde e quando quer ouvir — sem sobressaltos.

A função representa, enfim, uma solução para um problema quotidiano de quem usa AirPods e outros auscultadores Bluetooth no ecossistema Apple. Pequena, mas valiosa, permite esquecer interrupções e desfrutar de um som mais consistente, tanto em casa como em movimento.