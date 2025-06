Estacionamento para todos, com Parking Tycoon 2

Foi recentemente anunciado Parking Tycoon 2, a sequela de um jogo de estratégia e gestão que coloca os jogadores a gerirem um império de estacionamentos. Venham conhecer as novidades.

Os estúdios Geekon anunciaram recentemente a sequela do seu titulo de 2023, Parking Tycoon. Tratava-se de um jogo que simulava a criação, gestão e expansão de um negócio de estacionamentos e afins.

Realmente, para quem vive em Lisboa e Porto, por exemplo, não é difícil perceber que se trata de um negócio que pode render milhões e, como tal, seria inevitável que não surgisse um jogo dedicado ao tema.

Parking Tycoon 2 apresenta visuais aprimorados, sistemas mais inteligentes e novas mecânicas, oferecendo uma simulação mais profunda e prática de como se vinga neste negócio.

A missão continua a ser a de construir o maior e melhor império de estacionamentos a partir do zero, ou seja, a partir de um espaço ermo. No entanto, desta vez o jogador vai poder contar com maior controle sobre a ação e com novas mecânicas. Traz ainda visuais aprimorados, sistemas mais inteligentes e uma jogabilidade mais profunda, tornando cada decisão mais significativa. Da gestão dos estacionamentos às tarefas mais correntes, tudo parece criado de uma forma mais conectada e mais dinâmica.

A gestão do negócio é feita com a tomada de decisões constantes. Decisões essas que ajudam o nosso personagem a evoluir, enquanto as toma. Dessa forma o nosso personagem torna-se também num elemento ativo da jogabilidade com a aquisição e aprimoramento de novas competências e valências.

No entanto, em Parking Tycoon 2, o jogador não se limita apenas a construir o seu império. Na realidade, terá de o criar, gerir e defende-lo.

Aliás, esse foi um dos principais focos da equipa de desenvolvimento: combate ou defesa ativa dos nossos estabelecimentos.

A delinquência abunda e como tal é necessário proteger o nosso negócio a ferro e fogo. Desde sistemas de vigilância, até à contratação (e treino) de seguranças, o jogador terá de garantir que nada ocorra no nosso estacionamento.

Parking Tycoon 2 ainda não tem data concreta de lançamento, para PC.