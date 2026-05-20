Red Rust Pioneers, a Conquista (Cooperativa) do Oeste Selvagem

Foi recentemente anunciado pelos estúdios Fish in a Bottle, o jogo Red Rust Pioneers. Trata-se de uma aventura cooperativa sobre a conquista do Oeste Selvagem norte-americano.

Após mais de 20 anos e mais de 150 projetos lançados para marcas como a BBC, Disney e Activision, a Fish in a Bottle ainda não lançou um jogo sequer apenas com a sua própria marca. Há um ano atrás, isso mudou, com o anuncio de Red Rust Pioneers, o seu primeiro jogo.

Red Rust Pioneers é um jogo bastante ambicioso que acima de tudo, é um desafio para o pequeno estúdio. Construir algo próprio, moldado pelo feedback da comunidade, com narrativas intrincadas e a crença de que os jogos podem criar experiências humanas significativas de formas que nenhuma outro meio de entretenimento, consegue.

Com a publicação a cargo da Rusty Robot, Red Rust Pioneers trata-se de uma aventura cooperativa de survival que decorre na fronteira indomável (na altura) do Farwest americano. A ação decorre em 1842, em pleno alvorecer da Conquista do Oeste americano.

Os jogadores vão ter a oportunidade (e desafio) de explorar uma região selvagem e indomada, construírem ranchos, descobrirem os rios da região de cano, traçar caminhos de carroça, entre muito mais. Tudo isto enquanto tentam sobreviver a condições ambientais inesperadas ​​e, outros perigos.

Aos poucos e poucos, vão consolidando uma vida à margem da civilização, sozinhos ou com até outros três jogadores.

"Fazemos jogos há 23 anos, mas esta é a primeira vez que criamos um para nós mesmos", disse Drew Wilkins, fundador da Fish in a Bottle e da Rusty Robot. "Sabemos como lançar um jogo. Já fizemos isso mais de 150 vezes. Agora estamos a aprender o que significa lançar algo que seja verdadeiramente nosso, e a comunidade que estamos a construir em redor de tudo isto é uma parte fundamental desta nossa aventura."

Red Rust Pioneers está atualmente em desenvolvimento para PC, com acesso antecipado previsto para 2026.