EDEN95, o regresso ao Windows 95

O jogo EDEN95 foi anunciado recentemente pela SnakeCase Inc e trata-se dum titulo de sobrevivência com uma narrativa bastante peculiar, que decorre num ... ambiente Windows 95. Venham saber mais...

Com efeito, este EDEN95 será um jogo algo revivalista para muitos de nós, que chegaram a utilizar o (agora) velhinho Sistema Operativo da Microsoft, Windows 95.

O jogo tem como data da aventura, o ano de 1995. O jogador recebe uma mensagem de uma empresa denominada de Eden Group que lhe propõe uma missão.

A missão é simples: terá de completar o seu jogo e ganhar a recompensa final que será suficiente para salvar a vida do seu pai, que está às portas da morte. A Eden Group afirma ainda que escolheram o jogador porque se trata do melhor do mundo naquilo que faz (seja lá o que for).

É claro que com estes dados em cima da mesa, não se colocam dúvidas e portanto a missão é aceite sem questões.

Após aceitar a missão, o computador reinicia. O processador volta a ganhar vida, a ventoinha recomeça a trabalhar e a área de trabalho aparece.

EDEN95 é jogado inteiramente num ambiente de desktop simulado do "antigo" Windows 95. Tudo desde os menus, sobreposições e todas as visualizações do jogo são apresentadas como janelas num sistema operacional de desktop altamente nostálgico, tal como esse Sistema Operativo já é.

Na sua essência, o titulo é um bullet hell com visão top-down (de cima para baixo), onde o nosso avatar não se consegue mover sozinho, sendo que cada tiro disparado o empurra na direção oposta. Dessa forma, a arte de dominar a nossa arma é a melhor forma de conseguirmos a vitória.

Para tal, é importante dominar o funcionamento da arma, como por exemplo o carregador. Teremos de escolher os tipos de balas para cada slot e aplicar modificadores que alteram a forma como elas disparam e dessa forma, como o nosso robot se move e comporta.

EDEN95 terá uma progressão roguelite, e para lhe fazer frente é aconselhável ir melhorando o personagem durante as partidas para sobreviver às ameaças imediatas para, no final de cada partida, usar os ganhos em melhorias permanentes.

O jogo ainda não tem data concreta de lançamento, sendo que vai sair para PC ainda este ano.