Forest of Deceit, um jogo social sobre sobrevivência e… traição

As equipas de desenvolvimento Ghost Camp e Thomas Mackinnon anunciaram recentemente o seu trabalho, Forest of Deceit. Trata-se de um jogo de sobrevivência para ser jogado com amigos (smartphone, tablet, pc,...) mas que irremediavelmente, vai descambar em... traição.

Em desenvolvimento como parceria entre Ghost Camp e Thomas Mackinnon, Forest of Deceit encontra-se em desenvolvimento para PC e terá lançamento algures no ultimo trimestre deste ano.

Forest of Deceit é uma experiência casual e traiçoeira onde os jogadores tentam sobreviver a uma feroz tempestade mas ao mesmo tempo terão de sobreviver aos seus "amigos". Forest of Deceit pode ser jogado em modos multijogador local e online, usando o smartphone, tablet, computador ou qualquer outro dispositivo com um navegador da web (apenas será necessário esses dispositivos para receber informações secretas – especialmente se for um dos Traidores!).

A ideia é simples: O grupo no qual o jogador está inserido encontra-se preso numa floresta aparentemente infinita e precisarão recolher recursos diariamente para conseguirem construir um abrigo decente para sobreviver a uma tempestade que se aproxima.

Contudo, como mencionado, alguns dos elementos do grupo vão se tornar Traidores, enlouquecidos pela escuridão da floresta pelo que vão tentar impedir a sobrevivência dos restantes, tentando fazer com que os restantes jogadores se percam na floresta amaldiçoada.

O jogo apresenta uma dinâmica que compreende uma reunião de final de dia na qual os resultados, após revelados, levam o grupo a poder discutir o que aconteceu e, após alguns dias, uma votação diária para expulsar os suspeitos de traição do grupo. Se os Inocentes conseguirem construir o abrigo a tempo, vencem! Caso contrário… é uma vitória para a traição!

Das mentes de Ghost Camp e Thomas Mackinnon (criador dos jogos The Corridor e It Takes a War) surge este Forest of Deceit, que parece ter os condimentos necessários para sessões empolgantes e divertidas em grupo.

Forest of Deceit, é um jogo no estilo de Jackbox para 4 a 8 jogadores, com lançamento previsto para o Steam no início do terceiro trimestre de 2026.