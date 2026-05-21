A maior novidade do Android 17 passou despercebida na Google I/O

A Google aproveita a I/O para revelar novidades em todo o seu ecossistema. É assim natural que o Android esteja incluido e que receba uma atenção especial. Este ano voltou a acontecer, com o Android 17 a ser o foco. Curiosamente, uma das melhores novidades passou despercebida. Falamos da funcionalidade "Continue On".

Poucos viram esta novidade do Android 17

A Google I/O chegou ao fim com o lançamento da terceira versão beta do Android 17. Esta apresenta finalmente todas as funcionalidades que a empresa vai lançar com esta versão do sistema operativo. Entre as novidades, destaca-se uma que copia uma funcionalidade que a Apple tem vindo a implementar há vários anos e que, sem dúvida, vai mudar a forma como utiliza o seu telefone. Chama-se "Continue On".

Como o próprio nome sugere, esta funcionalidade foi concebida para criar continuidade entre vários dispositivos. Com o "Continue On", quem estiver a realizar uma tarefa no seu dispositivo móvel (por exemplo, aceder a um website para comprar bilhetes de avião), pode continuar essa mesma tarefa no seu tablet ou computador.

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"Continue On" entre o smartphone e o tablet

Para isso, o Android 17 vai exibir um atalho na barra de tarefas dos dispositivos compatíveis com o modo Continuar, pelo que só terá de tocar nele para retomar o que estava a fazer. A Google destacou numa publicação no seu site para programadores que este recurso funciona bidirecionalmente. Ou seja, os dispositivos Android tanto podem enviar conteúdo para outros dispositivos como recebê-lo.

A funcionalidade "Continue On" estará disponível em diversas aplicações e serviços da Google. Inclui-se o Chrome, a suite de produtividade (Documentos, Folhas de Cálculo, etc.) e o Gmail. A empresa partilhou vários exemplos mostrando como funciona uma aplicação num dispositivo móvel e, noutro dispositivo, surge um novo ícone, abrindo exatamente a mesma aplicação e conteúdo.

Uma novidade que surgiu na Google I/O

Por enquanto, a continuidade estará apenas disponível entre telemóveis e tablets Android e vice-versa. De qualquer forma, é um recurso muito útil. A Apple já o inclui nos seus dispositivos há anos, com o nome Handoff, e melhora a experiência do utilizador. No entanto, a Apple mantém funcionalidades que ainda não estão disponíveis no Android, como a capacidade de copiar conteúdo de um dispositivo e colá-lo noutro.

Esta funcionalidade, juntamente com as restantes novidades do Android 17, estará disponível em breve para todos os utilizadores. A lista de telemóveis compatíveis com esta versão é bastante extensa e inclui modelos de marcas como Pixel, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, Nokia e muitas outras.