Pixel 10 pode editar as fotografias apenas falando com a IA da Gemini

A Google revelou o seu novo Pixel 10, o smartphone com o qual procurará competir com outros gigantes de topo. Como é habitual, o foco é a fotografia, e este ano não é exceção. Os novos dispositivos não só vêm com uma câmara impressionante, mas também com uma interessante funcionalidade de IA para editar as imagens no Google Fotos.

A edição com IA não é uma novidade, e muitos serviços já a utilizam há algum tempo. A diferença do Google Fotos é que agora permite editar as fotografias usando comandos de voz. Uma nova funcionalidade conhecida como “Editar por Pergunta” aproveita as capacidades do Gemini para modificar um ficheiro com base numa instrução simples.

Por exemplo, quem pretender remover um elemento do fundo, ajustar a iluminação ou destacar o objeto, basta dizer ao Gemini para o fazer utilizando linguagem natural. Uma vez ativada, a IA analisará a foto e oferecerá sugestões sob a forma de botões. Os utilizadores podem escolher uma delas ou indicar as alterações falando ou digitando na caixa de diálogo.

A funcionalidade “Editar por Pergunta” foi desenvolvida para quem procura melhorar as suas fotos sem complicações ou simplesmente não está familiarizado com os comandos do editor. Embora o Google Fotos já oferecesse opções de edição de imagens com um clique, estas ajustavam determinados parâmetros e não ofereciam um controlo mais granular sobre os elementos. Agora, o utilizador só tem de dizer o que pretende, e o Gemini trata do resto.

Por agora, a edição de IA do Google Fotos estará apenas disponível para os proprietários do Pixel 10. A Google limitou o lançamento a utilizadores nos Estados Unidos e em inglês, embora seja provável que se expanda para outros idiomas e dispositivos no futuro. A empresa oferece normalmente um período de exclusividade para as funcionalidades que estreiam nos seus novos telemóveis.

Juntamente com esta funcionalidade, a Google anunciou que irá implementar o suporte para credenciais de conteúdo C2PA no Pixel 10. Estas credenciais mostram a origem e o histórico de modificações de um ficheiro digital para garantir a transparência. Para dispositivos móveis, as credenciais incluirão informações sobre o autor, a descrição, a aplicação que o criou e o modelo de IA utilizado.

A Google informou que as credenciais C2PA serão suportadas para todas as imagens captadas pela app Câmara, mesmo que não as edite com o Gemini. Tal como a funcionalidade “Editar por Pergunta”, a funcionalidade será lançada no Pixel 10, embora existam planos para a disponibilizar para as apps Google Fotos no iOS e Android nas próximas semanas.