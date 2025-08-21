PplWare Mobile

Pixel 10 pode editar as fotografias apenas falando com a IA da Gemini

Android 8 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Vim Menti says:
    21 de Agosto de 2025 às 09:04

    Eish, coitada da Apple, já dá pena

    • Vim desMinti says:
      21 de Agosto de 2025 às 09:51

      Sim, dá pena e muita comichão, principalmente a quem não tem um

    • Luis Trabalha says:
      21 de Agosto de 2025 às 10:14

      Prefiro um ecossistema que funcione bem a estes gimmicks que ninguem usa. Ja agora quem tem chromecast e atualizou para versao 14 adeus iptv…não funciona

      • cK says:
        21 de Agosto de 2025 às 11:18

        Oh Sô Luís. É claro que todos desejamos isso. Mas a escolha de cada plataforma depende do que se pretende conforme as necessidades individuais de cada um. E já agora, o Android já não é de todo o que era, está bastante mais estável e nalguns pontos supera mesmo o iOS. E nem sequer estou a falar de IA

  2. Ze says:
    21 de Agosto de 2025 às 09:29

    Apple perdeu a batalha do IA… a coisa não está a correr bem,

  3. Zé manel says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:32

    Mais um trambolho… meu rico Samsung, lol

  4. sapoide says:
    21 de Agosto de 2025 às 11:45

    Aproveitem é o Pixel 9 que deve baixa o preço e pelos atualizações vale a pena, este está a preços proibitivos para qualquer sapoide.

