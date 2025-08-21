Carregadores rápidos de carros elétricos são “pontos poluentes”, afirma estudo
Um estudo da UCLA descobriu que os carregadores rápidos têm o dobro da poluição atmosférica por partículas finas do que as áreas urbanas. Os investigadores disseram que isto pode dever-se a um “problema de engenharia” com os armários de energia dos carregadores.
Descobertos novos “pontos poluentes”
O artigo de investigação, intitulado “Emissões de material particulado fino de estações de carregamento rápido de veículos elétricos”, baseou-se em avaliações de amostras de filtros integrados de 50 estações de carregamento rápido CC em 47 cidades do Condado de Los Angeles, Califórnia.
Terá encontrado concentrações diárias de PM2,5 entre 7,3 e 39,0 microgramas por metro cúbico, o que, em termos simples, é “significativamente mais elevado” do que nos “locais de fundo urbanos” e na estação de monitorização da Agência de Proteção Ambiental mais próxima de cada estação.
A título de comparação, os locais urbanos sem estações de carregamento rápido apresentaram concentrações de PM2,5 de apenas 3,6 a 12,4 microgramas por metro cúbico. Para referência, PM2,5 é o termo utilizado para descrever partículas microscópicas do ar que podem representar uma ameaça para a saúde humana.
Origem nos carregadores rápido de carros elétricos
Curiosamente, a equipa de investigação acredita que esta redução da qualidade do ar não se deve ao facto de os próprios carregadores rápidos estarem a produzir diretamente estas partículas. Em vez disso, afirmam que pode ter algo a ver com um problema de hardware encontrado em muitos carregadores rápidos.
Yuan Yao, investigador da UCLA e primeiro autor do estudo, disse que pode ter a ver com os ventiladores de arrefecimento das fontes de alimentação, que essencialmente recirculam o pó e as partículas que, de outra forma, se depositariam.
Yao disse: “As nossas descobertas sugerem que estas minúsculas partículas provavelmente provêm da ressuspensão de partículas em torno dos armários de energia do DCFC. Estes armários convertem a eletricidade da rede elétrica na corrente contínua necessária para carregar as baterias dos veículos elétricos.
Os armários também contêm sistemas de arrefecimento para evitar o sobreaquecimento dos componentes eletrónicos, e estes ventiladores de arrefecimento podem levantar pó e partículas das superfícies internas”.
Um problema que pode ser resolvido
Yao acrescentou que esta poluição atmosférica está localizada numa área relativamente pequena em redor dos armários de energia, afirmando: “Medimos a diferentes distâncias dos carregadores. As medições mais elevadas [15-200] foram feitas nos armários de energia dos carregadores. Felizmente, a poucos metros de distância, as concentrações descem bastante.
A algumas centenas de metros de distância, não há diferença notável em comparação com os níveis de poluição de fundo”. Apesar disso, acredita que isto pode ter um efeito negativo nos condutores que utilizam carregadores rápidos de corrente contínua, uma vez que os expõe a uma poluição potencialmente perigosa.
A equipa de investigação concluiu afirmando que o problema poderia ser resolvido graças a alguns ajustes nos sistemas de arrefecimento dos armários de energia. No artigo, afirmaram: “Embora algumas estações DCFC tenham filtros na entrada de ar para impedir a entrada de partículas em suspensão na unidade, os fabricantes também poderiam adicionar filtros para impedir que as partículas ressuspensas regressem à atmosfera”.
Recomendaram ainda que os carregadores rápidos CC fossem estrategicamente posicionados a uma maior distância de áreas densamente povoadas, escolas, lares de idosos e outros edifícios públicos.
Epá tipo… o desespero já é assim tão grande?
Mais estudos da treta só para impedir e evolução e ganhar pontos para os petroleiros.
Se for assim então é melhor andarmos de carroça, mas cuidado não vá aparecer um estudo que os gases dos peidos dos cavalos vá ser muito poluente.
Mas esse estudo já existe os peidos das vacas são “Durante a digestão, bois e vacas produzem muito metano, um gás que contribui com 23% do efeito estufa e é 21 vezes mais ativo que o gás carbônico na retenção dos raios solares que aquecem o globo! No … “
Eu sei desse estudo.
Por isso é que brinquei lol.
e se fizerem o estudo a volta de um varredor de rua, os valores vao ser centenas de vezes mais altos…
Uma ventoinha levanta/circula pó… fantastico…
Então quer dizer que a fonte das partículas não são os carregadores. Enfim, já andam desesperados….
Logo vi que você vinha dizer que é mentira.
Onde disse que era mentira ?
É preciso dizer que os carregadores nos EUA são de menor qualidade que os europeus e chineses devido às regras serem menos apertadas nos EUA.
Os EVs e tudo o que os rodeia (materias primas, produção, etc), poluem mais!
Onde dizem isso ?
Estudo patrocinado por uma companhia petrolífera. Li e reli e não dá para acreditar por onde querem embirrar com a transição para a mobilidade elétrica.
Há tanta coisa que se pode embirar, desde perda de autonomia em AE ou tempos de carregamento, e por ai fora, a questão é se realmente vale a pena embirrar com o que quer que seja, o pessoal ainda não percebeu cada um compra o que pode, creio que a maioria dos Tugas, não compra o carro que quer mas sim o que pode, e as necessidades de cada um é diferente, e como em tudo na vida há pros e contras em cada uma das opções VE ou combustão.
Não faz sentido nenhum esta troca de argumentos, para quem gosta de viajar de carro o VE ainda não é opção, ou só é opção para uns, para quem anda mais em cidade e pode carregar em casa, só um “tolo” é que não compreende as vantagens do VE.
Tantas famílias têm dois carros , não será mais inteligente a quando da troca de um dos carros optar por um dos carros ser VE?
Tendo condições de carregar em casa não compreendo é como é que não há mais famílias com esta opção, assim ficam todas as necessidades resolvidas, um carro a combustão para as viagens e passeios de fim de semana e um VE para a vida em cidade.
Mas querem obrigar isto como se fosse a melhor bolacha do pacote XD
Obrigar a quê?