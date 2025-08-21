PplWare Mobile

Carregadores rápidos de carros elétricos são “pontos poluentes”, afirma estudo

Motores/Energia

Autor: Pedro Simões

  1. Vim Menti says:
    21 de Agosto de 2025 às 09:05

    Epá tipo… o desespero já é assim tão grande?

  2. Luis Henrique Silva says:
    21 de Agosto de 2025 às 09:06

    Mais estudos da treta só para impedir e evolução e ganhar pontos para os petroleiros.
    Se for assim então é melhor andarmos de carroça, mas cuidado não vá aparecer um estudo que os gases dos peidos dos cavalos vá ser muito poluente.

    • B@rão Vermelho says:
      21 de Agosto de 2025 às 09:51

      Mas esse estudo já existe os peidos das vacas são “Durante a digestão, bois e vacas produzem muito metano, um gás que contribui com 23% do efeito estufa e é 21 vezes mais ativo que o gás carbônico na retenção dos raios solares que aquecem o globo! No … “

  3. rjSampaio says:
    21 de Agosto de 2025 às 09:38

    e se fizerem o estudo a volta de um varredor de rua, os valores vao ser centenas de vezes mais altos…

    Uma ventoinha levanta/circula pó… fantastico…

  4. JL says:
    21 de Agosto de 2025 às 09:41

    Então quer dizer que a fonte das partículas não são os carregadores. Enfim, já andam desesperados….

  5. Sail says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:15

    É preciso dizer que os carregadores nos EUA são de menor qualidade que os europeus e chineses devido às regras serem menos apertadas nos EUA.

  6. Joao Santi says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:17

    Os EVs e tudo o que os rodeia (materias primas, produção, etc), poluem mais!

  7. Silva Matos says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:30

    Estudo patrocinado por uma companhia petrolífera. Li e reli e não dá para acreditar por onde querem embirrar com a transição para a mobilidade elétrica.

    • B@rão Vermelho says:
      21 de Agosto de 2025 às 11:58

      Há tanta coisa que se pode embirar, desde perda de autonomia em AE ou tempos de carregamento, e por ai fora, a questão é se realmente vale a pena embirrar com o que quer que seja, o pessoal ainda não percebeu cada um compra o que pode, creio que a maioria dos Tugas, não compra o carro que quer mas sim o que pode, e as necessidades de cada um é diferente, e como em tudo na vida há pros e contras em cada uma das opções VE ou combustão.
      Não faz sentido nenhum esta troca de argumentos, para quem gosta de viajar de carro o VE ainda não é opção, ou só é opção para uns, para quem anda mais em cidade e pode carregar em casa, só um “tolo” é que não compreende as vantagens do VE.
      Tantas famílias têm dois carros , não será mais inteligente a quando da troca de um dos carros optar por um dos carros ser VE?
      Tendo condições de carregar em casa não compreendo é como é que não há mais famílias com esta opção, assim ficam todas as necessidades resolvidas, um carro a combustão para as viagens e passeios de fim de semana e um VE para a vida em cidade.

  8. Morty says:
    21 de Agosto de 2025 às 10:41

    Mas querem obrigar isto como se fosse a melhor bolacha do pacote XD

