Fumos do escape: a cor pode dar indicação de problemas
A cor do fumo que sai pelo escape pode ser um “aviso visual” sobre o estado do motor ou de alguns dos seus componentes. Saiba os significados prováveis de cada tipo de fumo.
O escape de um automóvel não serve apenas para libertar os gases resultantes da combustão. Muitas vezes, a cor do fumo que dele sai funciona como um alerta visual sobre o estado do motor e pode ajudar a identificar avarias antes que se tornem graves.
Fumo preto
Se do escape sai fumo preto, isso significa que a mistura de combustível e ar não está a ser queimada de forma correta.
- Causas prováveis: excesso de combustível, injetores defeituosos, filtro de ar obstruído ou problemas no turbo.
- Sintomas associados: aumento do consumo e perda de potência.
- Mais comum em: motores a gasóleo.
Fumo azul
Um escape a deitar fumo azul ou azulado é sinal de que o motor está a queimar óleo.
- Causas prováveis: desgaste nos segmentos dos pistões, guias ou retentores de válvulas danificados, fugas no turbocompressor.
- Sintomas associados: consumo anormal de óleo, cheiro característico a queimado.
Fumo branco
Nem sempre o fumo branco é motivo de preocupação.
- Situação normal: ao ligar o carro a frio, especialmente em dias húmidos, é comum ver vapor de água a sair do escape.
- Situação preocupante: se o fumo branco é denso e persistente, pode indicar que o líquido de refrigeração está a entrar na câmara de combustão.
- Causas prováveis: junta da cabeça queimada, fissuras no bloco ou na cabeça do motor.
- Sintomas associados: perda de líquido de refrigeração, aquecimento do motor.
Quando não há fumo
- Nos motores mais modernos, sobretudo equipados com filtro de partículas, pode não ser visível nenhum fumo, mesmo que existam pequenas anomalias.
Conclusão
A cor do fumo do escape é um sinal importante que não deve ser ignorado.
- Fumo preto: problema de combustível.
- Fumo azul: problema de óleo.
- Fumo branco persistente: problema de refrigeração.
Ao notar alguma destas situações, o melhor é procurar um mecânico de confiança para evitar reparações mais dispendiosas.
Mas só indica problema ao que vai atrás !!! Deviam por isso mudar o local do escape para a frente.
Ainda não conheci nenhum veículo que não disponha de, pelo menos, dois retrovisores…
Então és da queles que os espelho só server para enfeitar o carro, bem me parecia 🙂 🙂 🙂