Que quantidade de água consome o Gemini cada vez que lhe faz uma pergunta?
A Google publicou um estudo que mede o impacto da IA no ambiente. A empresa decidiu tornar o processo transparente, oferecendo uma estimativa do consumo de energia e das emissões geradas por um aviso de texto. Segundo a Google, uma simples consulta no Gemini requer apenas cinco gotas de água, um número difícil de acreditar.
De acordo com uma publicação no blogue Google Cloud, Google realizou um estudo medindo a pegada dos sistemas de IA. O artigo analisa o consumo de energia, as emissões de carbono e a utilização de água do Gemini durante a inferência, que é a parte em que o modelo gera as respostas. Segundo os dados, uma consulta de texto do Gemini utiliza 0,24 watts/hora de energia, emite 0,03 g de dióxido de carbono e consome 0,26 ml de água, o equivalente a cerca de cinco gotas.
A empresa observa que os números são “substancialmente inferiores” a muitas estimativas públicas e que a utilização da sua IA tem um impacto semelhante ao de ver televisão durante nove segundos. A empresa observa que o progresso foi possível graças à eficiência dos seus sistemas de IA, que reduziram o consumo de energia até 33 vezes no último ano.
Para chegar a este resultado, a Google utiliza uma metodologia abrangente que envolve múltiplos aspetos. A empresa não só mede o consumo de energia dos chips ativos durante a inferência, como também mede os chips inativos para obter uma ideia da potência dinâmica total do sistema. A Google também considera o consumo de energia do CPU e da RAM, bem como dos sistemas de arrefecimento, distribuição de energia e outros elementos de suporte.
O valor mais surpreendente deste estudo é o consumo de água. Segundo a Google, uma pergunta por mensagem de texto para o Gemini requer apenas cinco gotas do líquido vital. Mais uma vez, isto é possível graças à eficiência dos sistemas de IA , uma vez que requerem menos água para arrefecimento.
Embora a Google esteja confiante de que o seu estudo fornece um panorama completo, muitos investigadores contestam estes números. Shaolei Ren, professor na Universidade da Califórnia, em Riverside, e autor de um estudo que mede o consumo de água por IA , acusou a Google de reter informação crucial.
Ren observa que o estudo da Google não tem em conta fatores indiretos, como a água utilizada nas centrais elétricas que alimentam os centros de dados. As centrais utilizam torres de refrigeração que convertem a água em vapor emitido para a atmosfera. O investigador acrescentou que, só nos Estados Unidos, os data centers da Google consumiram 12,7 mil milhões de litros de água doce para arrefecer os seus servidores em 2021.
Para onde vai a água??