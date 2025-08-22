Que quantidade de água consome o Gemini cada vez que lhe faz uma pergunta?

A Google publicou um estudo que mede o impacto da IA ​​no ambiente. A empresa decidiu tornar o processo transparente, oferecendo uma estimativa do consumo de energia e das emissões geradas por um aviso de texto. Segundo a Google, uma simples consulta no Gemini requer apenas cinco gotas de água, um número difícil de acreditar.

De acordo com uma publicação no blogue Google Cloud, Google realizou um estudo medindo a pegada dos sistemas de IA. O artigo analisa o consumo de energia, as emissões de carbono e a utilização de água do Gemini durante a inferência, que é a parte em que o modelo gera as respostas. Segundo os dados, uma consulta de texto do Gemini utiliza 0,24 watts/hora de energia, emite 0,03 g de dióxido de carbono e consome 0,26 ml de água, o equivalente a cerca de cinco gotas.

A empresa observa que os números são “substancialmente inferiores” a muitas estimativas públicas e que a utilização da sua IA tem um impacto semelhante ao de ver televisão durante nove segundos. A empresa observa que o progresso foi possível graças à eficiência dos seus sistemas de IA, que reduziram o consumo de energia até 33 vezes no último ano.

Para chegar a este resultado, a Google utiliza uma metodologia abrangente que envolve múltiplos aspetos. A empresa não só mede o consumo de energia dos chips ativos durante a inferência, como também mede os chips inativos para obter uma ideia da potência dinâmica total do sistema. A Google também considera o consumo de energia do CPU e da RAM, bem como dos sistemas de arrefecimento, distribuição de energia e outros elementos de suporte.

O valor mais surpreendente deste estudo é o consumo de água. Segundo a Google, uma pergunta por mensagem de texto para o Gemini requer apenas cinco gotas do líquido vital. Mais uma vez, isto é possível graças à eficiência dos sistemas de IA , uma vez que requerem menos água para arrefecimento.

Embora a Google esteja confiante de que o seu estudo fornece um panorama completo, muitos investigadores contestam estes números. Shaolei Ren, professor na Universidade da Califórnia, em Riverside, e autor de um estudo que mede o consumo de água por IA , acusou a Google de reter informação crucial.

Ren observa que o estudo da Google não tem em conta fatores indiretos, como a água utilizada nas centrais elétricas que alimentam os centros de dados. As centrais utilizam torres de refrigeração que convertem a água em vapor emitido para a atmosfera. O investigador acrescentou que, só nos Estados Unidos, os data centers da Google consumiram 12,7 mil milhões de litros de água doce para arrefecer os seus servidores em 2021.