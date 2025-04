Finalmente! Microsoft lança o Recall para o Windows 11, após quase um ano de atraso

A Microsoft disponibilizou finalmente o Recall, a sua funcionalidade de "memória fotográfica" para o Windows 11, nos novos PCs Copilot+. Este lançamento ocorre após um período marcado por adiamentos e preocupações significativas relativas à privacidade e segurança.

Um lançamento atribulado para o Recall

O Recall, a controversa funcionalidade de memória fotográfica do Windows 11, fez finalmente a sua estreia nos PCs Copilot+ da Microsoft. A novidade chega quase um ano após o seu anúncio inicial, depois de vários adiamentos destinados a aprimorar os seus mecanismos de segurança e privacidade.

A chegada do Recall é acompanhada por duas outras novidades: uma remodelação da pesquisa do sistema operativo e uma função denominada Click to Do, conceptualmente semelhante ao Circle to Search da Google.

Anunciado com grande expectativa em maio do ano passado, o Recall funciona através da captura de ecrãs do computador a cada poucos segundos. Posteriormente, utiliza inteligência artificial (IA) para processar essa informação, transformando-a num índice pesquisável através de linguagem natural.

Apesar do potencial interessante demonstrado inicialmente, a funcionalidade rapidamente se tornou uma fonte de preocupação para a empresa de Redmond. Investigadores de segurança descobriram que, contrariamente às indicações da Microsoft, a informação armazenada não era cifrada adequadamente e podia ser extraída com relativa facilidade.

A estas preocupações somaram-se as queixas relativas à intenção de lançar esta funcionalidade ativa por defeito nos Copilot+ PC com Windows 11, e de não permitir a sua desinstalação completa. A Microsoft planeava lançar o Recall em junho de 2024, em conjunto com a estreia dos primeiros PC de IA equipados com processadores Snapdragon, mas viu-se forçada a adiar esses planos.

Novidades adicionais: Pesquisa melhorada e Click to Do

A Microsoft irá implementar o Recall de forma gradual. É importante notar que, numa fase inicial, estará disponível apenas nos equipamentos equipados com processadores Qualcomm Snapdragon X. Posteriormente, será também disponibilizado nos computadores que utilizem processadores da Intel e AMD.

Existirão também algumas restrições a nível geográfico. O Recall não estará imediatamente disponível nos países que compõem o Espaço Económico Europeu (EEE), embora a Microsoft prometa a sua disponibilização nestes territórios durante o ano de 2025. Presume-se que esta limitação se deva a questões regulatórias, ainda que não tenha sido formalmente especificado.

Paralelamente ao Recall, a pesquisa do Windows 11 foi atualizada com uma interface renovada e potenciada por IA. Isto permite, por exemplo, abrir o menu Iniciar e utilizar linguagem natural com descrições para procurar ficheiros armazenados no computador, em vez de necessitar de recordar o nome exato do documento ou da pasta onde este se encontra.

A outra novidade relevante que acompanha o lançamento do Recall é o Click to Do. Como mencionado, trata-se de um conceito semelhante ao Circle to Search da Google. Os utilizadores podem pressionar a tecla Win e clicar com o botão esquerdo do rato para acionar um menu contextual com diversas ações (como copiar, reescrever ou resumir texto, copiar imagens, etc.), disponível em qualquer aplicação.

Esta funcionalidade também não estará disponível na Europa numa fase inicial.

