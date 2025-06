Tesla quer impedir que dados sobre acidentes com veículos autónomos se tornem públicos

A Tesla encontra-se numa disputa legal para impedir que dados específicos sobre acidentes que envolvem os seus sistemas de condução assistida se tornem públicos. A empresa alega preocupações com a confidencialidade e a potencial vantagem competitiva que a divulgação de tais informações poderia conferir a outras empresas do setor.

A disputa legal com o The Washington Post

Conforme noticiado pela Reuters, a Tesla solicitou a um juiz que bloqueie um pedido para que a National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) divulgue determinados dados relativos a acidentes com veículos equipados com funcionalidades de condução autónoma.

A empresa alegou, num documento judicial, que a informação é confidencial e que a sua divulgação pública permitiria aos concorrentes analisar a eficácia de cada versão da tecnologia de condução autónoma e, potencialmente, determinar o número de acidentes associados aos diversos sistemas.

No ano passado, o The Washington Post intentou uma ação judicial contra a NHTSA para obter acesso a mais pormenores sobre acidentes ocorridos enquanto sistemas de assistência ao condutor, como o Autopilot e o Full Self-Driving (FSD), estavam ativos.

A agência afirmou que os dados solicitados estão isentos das leis de registos públicos. O Post argumentou que, embora a NHTSA publique informações sobre acidentes, esta "omite detalhes cruciais sobre as tecnologias em uso e as circunstâncias e locais dos acidentes”.

Os argumentos da Tesla pela privacidade dos dados

A Tesla defendeu que tanto a empresa como a NHTSA deveriam poder manter privadas certas informações relacionadas com os acidentes. Isto inclui detalhes sobre o comportamento do condutor e as condições da estrada, bem como versões específicas da tecnologia de assistência ao condutor que poderiam estar em utilização.

Contudo, os advogados do Post alegaram que a informação sobre as versões de hardware e software que poderiam estar em uso no momento dos acidentes não é confidencial, uma vez que os condutores podem aceder a essa informação através dos painéis de instrumentos dos seus veículos.

Mesmo nos casos em que os proprietários individuais de veículos Tesla possam conhecer certas informações sobre os seus próprios veículos, como a versão do software ADAS instalada, o local onde ocorreu um incidente de segurança, as condições da estrada durante o acidente e o que estavam a fazer antes do acidente, esta informação é partilhada com a Tesla com a expectativa de que será mantida privada.

Contrapôs a Tesla , no seu requerimento desta semana.

Segundo o Electrek, a Tesla aproveita-se de lacunas na regulamentação da NHTSA para conseguir que a maioria dos dados relativos a acidentes envolvendo os seus veículos seja editada ou ocultada.

A empresa sustenta que a sua tecnologia de "condução autónoma" não torna os seus carros totalmente autónomos e que os condutores são obrigados a supervisionar ativamente a sua utilização. Noutras notícias, a Tesla espera iniciar a implementação do seu primeiro serviço de Robotaxi em Austin, Texas, ainda este mês.

