Vendas de carros Tesla caem 68% em Portugal, em maio

A Tesla foi a marca que sempre se afirmou como sendo o ícone da mobilidade elétrica. No entanto, nos últimos tempos, nada tem sido fácil para a empresa de Elon Musk que tem vindo a cair no que diz respeito a vendas. Em Portugal, as vendas da Tesla caíram 68% no passado mês de maio.

Nos primeiros cinco meses do ano, as vendas da Tesla caíram 36% em Portugal

A Tesla está a passar por um mau período, muito por culpa de Elon Musk. As vendas de novos carros da empresa de Musk caíram 68% em maio, em comparação ao mesmo mês de 2024. Cenário idêntico aconteceu em outros meses, assim como em vários países europeus.

Os números foram dados a conhecer esta segunda-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). De acordo com a Associação, nos primeiros cinco meses do ano, as vendas da Tesla caíram 36% em Portugal.

De janeiro a maio, foram vendidos apenas 2.739 veículo. Em maio, venderam-se 292 unidades.

Apesar da quebra da Tesla, o mercado de veículos elétricos em Portugal cresceu cerca de 24% no mesmo período — o que indica que a Tesla está a perder quota de mercado para outras marcas.

A tendência negativa da Tesla não é exclusiva de Portugal. Em janeiro de 2025, as vendas da marca na UE caíram 50,3%, de 15.130 para 7.517 veículos. A antecipação do lançamento de versões atualizadas, como o novo Model Y, pode ter também levado consumidores a adiar as suas compras.

Como principais fatores para estes números desastrosos está o apoio público a partidos de extrema-direita que pode ter afastado consumidores europeus.