Condutor expõe FSD: vídeos mostram Tesla a desviar-se de repente e a capotar

A condução (semi-)autónoma da Tesla é recorrentemente alvo de críticas, com os utilizadores a apontarem-lhe defeitos. De facto, apesar de o Full Self-Driving (FSD) ser uma ambição pertinente, o sistema não ainda não está totalmente preparado para as estradas. Um condutor procurou mostrar isto mesmo, por via de quatro vídeos, onde se vê um Tesla a desviar-se de repente e a capotar.

Recentemente, um canal do YouTube carregou quatro vídeos curtos, com menos de um minuto, que mostram cada lado de um Tesla durante um acidente.

Segundo o dono do canal, trata-se de um Model 3 a executar a versão 13.2.8 do FSD da Tesla, a versão mais recente disponível.

Em três dos quatro vídeos, vê-se o carro em movimento durante alguns segundos e, em todos eles, parece tudo totalmente normal, enquanto o carro se desloca por uma estrada reta e calma de duas faixas.

Entretanto, num processo rápido, assim que passa um carro em sentido contrário, vê-se o Tesla a virar para a esquerda, a atravessar a faixa de rodagem oposta, a sair da estrada e a bater numa árvore antes de capotar.

De acordo com a pessoa que publicou os vídeos, no Reddit, citada pela imprensa, o carro seguia a cerca de 90 km/h quando o acidente aconteceu.

Eu adorava o FSD até isto acontecer. Eu acreditava plenamente nos veículos autónomos até isto me acontecer. Lição aprendida.

Disse a pessoa, garantindo que sofreu apenas um corte no queixo e algum desconforto na zona lombar.

De ressalvar que, apesar de os vídeos parecerem legítimos, existem muitas incógnitas relacionadas com o acidente, que serve, ainda assim, de alerta para a Tesla, que terá de ser rigorosa aquando do desenvolvimento do seu robotáxi.